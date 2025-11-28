Фанерный завод в Улан-Удэ пустят с молотка

В Арбитражном суде Бурятии продолжается процедура банкротства ООО «Бурятский фанерный завод «Ольхон». На данный момент на предприятии уже введено наблюдение, а в суд продолжают поступать требования кредиторов.Напомним, заявление о признании себя банкротом предприятие подало в конце сентября. Как пояснила гендиректор и владелец завода Сэсэг Чжу, «Ольхон» накопил долгов на более чем 48 миллионов рублей. Из этой суммы 30 миллионов рублей составляет задолженность с наступившим сроком исполнения, что превышает стоимость имеющегося у должника имущества. Последнее представлено несколькими зданиями и земельными участками на улице Обручева, где и расположено предприятие. Кроме того, у завода есть 38 единиц оборудования для производства фанеры, но все оно находится в залоге.В такой ситуации суду ничего не оставалось, как признать заявление «Ольхона» о признании его банкротом обоснованным. Сейчас на предприятии введена процедура наблюдения, в рамках которой стали поступать требования кредиторов. Из них выясняется, что долг завода перед ООО «Предприятие «Аэротех» составляет около 5 млн рублей, еще около миллиона он задолжал налоговой службе. Однако главным кредитором «Ольхона» будет «Сбарбанк» - ему предприятие должно порядка 40 миллионов, полученных в качестве кредитов. К слову, оборудование предприятия находится в залоге как раз у «Сбера».Напомним, фанерный завод «Ольхон» работал в Бурятии с 2014 года и занимался производством широкоформатной фанеры лиственных и хвойных пород. С октября 2020 года предприятие стало резидентом ТОР «Бурятия» с заявленным объёмом инвестиций 120 млн. рублей.По информации «Номер один», поначалу дела у предприятия шли неплохо. Однако с 2021 года прибыль завода стала сокращаться, а в 2023 году и вовсе ушла в минус. Тогда предприятие показало убыток в 25 миллионов рублей, по итогам 2024 года убыток составил еще около 20 миллионов рублей.По данным из открытых источников, в 2024 году на заводе осталось только 16 сотрудников, тогда как в 2021 году там работало 60 человек.