Экономика и бизнес 28.11.2025 в 12:09

Фанерный завод в Улан-Удэ пустят с молотка

Предприятие задолжало почти 50 миллионов рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Фанерный завод в Улан-Удэ пустят с молотка
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Арбитражном суде Бурятии продолжается процедура банкротства ООО «Бурятский фанерный завод «Ольхон». На данный момент на предприятии уже введено наблюдение, а в суд продолжают поступать требования кредиторов.

Напомним, заявление о признании себя банкротом предприятие подало в конце сентября. Как пояснила гендиректор и владелец завода Сэсэг Чжу, «Ольхон» накопил долгов на более чем 48 миллионов рублей. Из этой суммы 30 миллионов рублей составляет задолженность с наступившим сроком исполнения, что превышает стоимость имеющегося у должника имущества. Последнее представлено несколькими зданиями и земельными участками на улице Обручева, где и расположено предприятие. Кроме того, у завода есть 38 единиц оборудования для производства фанеры, но все оно находится в залоге.

В такой ситуации суду ничего не оставалось, как признать заявление «Ольхона» о признании его банкротом обоснованным. Сейчас на предприятии введена процедура наблюдения, в рамках которой стали поступать требования кредиторов. Из них выясняется, что долг завода перед ООО «Предприятие «Аэротех» составляет около 5 млн рублей, еще около миллиона он задолжал налоговой службе. Однако главным кредитором «Ольхона» будет «Сбарбанк» - ему предприятие должно порядка 40 миллионов, полученных в качестве кредитов. К слову, оборудование предприятия находится в залоге как раз у «Сбера».

Напомним, фанерный завод «Ольхон» работал в Бурятии с 2014 года и занимался производством широкоформатной фанеры лиственных и хвойных пород. С октября 2020 года предприятие стало резидентом ТОР «Бурятия» с заявленным объёмом инвестиций 120 млн. рублей. 

По информации «Номер один», поначалу дела у предприятия шли неплохо. Однако с 2021 года прибыль завода стала сокращаться, а в 2023 году и вовсе ушла в минус. Тогда предприятие показало убыток в 25 миллионов рублей, по итогам 2024 года убыток составил еще около 20 миллионов рублей.

По данным из открытых источников, в 2024 году на заводе осталось только 16 сотрудников, тогда как в 2021 году там работало 60 человек.
Теги
банкротство

Все новости

В Улан-Удэ таксист обокрал свою пассажирку
28.11.2025 в 12:37
В Улан-Удэ изменили место проведения мясной ярмарки
28.11.2025 в 12:30
Медик из Бурятии отмечает столетний юбилей
28.11.2025 в 12:20
Фанерный завод в Улан-Удэ пустят с молотка
28.11.2025 в 12:09
Житель Бурятии гонял по поселку без номеров и прав, но с «травкой»
28.11.2025 в 11:52
Короткое замыкание стало причиной пожара в селе Бурятии
28.11.2025 в 11:41
Инспекторы Бурприроднадзора отправились спасать раненого лебедя
28.11.2025 в 11:00
Замена домофона обошлась улан-удэнке почти в миллион рублей
28.11.2025 в 10:55
В Улан-Удэ гособвинитель выступил против излишней гуманности суда
28.11.2025 в 10:53
«Он гостил у нее три дня»
28.11.2025 в 10:30
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиков
27.11.2025 в 16:21
Аграрии из Бурятии изучают томский опыт выращивания облепихи
Делегация республики посетила компанию «САВА»
27.11.2025 в 15:40
Т2 расширила список интернет-сервисов, доступных в зоне ограничений
26.11.2025 в 16:32
На Тимлюйский цементный завод поступила новая техника
В их числе автобус, который будет возить сотрудников предприятия
26.11.2025 в 12:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru