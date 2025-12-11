Экономика и бизнес 11.12.2025 в 17:42

Юные жители страны будут получать вместе с первым паспортом сим-карту

A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Юные жители страны будут получать вместе с первым паспортом сим-карту
Фото: предоставлено компанией «Мегафон»
В МФЦ Ленинградской области стартовал пилотный проект, в рамках которого подростки вместе с первым паспортом будут получать сим-карты Yota.

Согласно исследованиям, сегодня 96% подростков от 12 до 17 лет ежедневно пользуется интернетом и имеют собственный смартфон, проводя время в основном в соцсетях и мессенджерах.

«Первый паспорт — это новый этап взросления, через который в прошлом году прошли около 20 тысяч подростков Ленинградской области. Мы услышали их желание стать более самостоятельными, поэтому вместе с паспортом молодые люди будут получать сим-карту. Сейчас к сим-карте привязаны все основные профили — банковские аккаунты, мессенджеры и соцсети. Это буквально делает её вторым “диджитал-паспортом” человека», — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Первый такого рода проект на рынке создан в рамках соглашения между Yota и МФЦ Ленинградской области. В ближайшее время он охватит многофункциональные центры в Санкт-Петербурге, а впоследствии — во всех регионах страны.

Совместный проект с МФЦ также реализует МегаФон. С июня география проекта расширялась, в том числе за счёт территорий Сибири и Дальнего Востока, Республик Алтай, Тыва, Саха (Якутия), а также Томской, Иркутской областей и Хабаровского края.

Теги
связь

Все новости

В Бурятии вор с нулевыми навыками вождения угнал машину у автошколы
11.12.2025 в 17:49
В Улан-Удэ «Ростелеком» помог открыть новый арт-объект — телефонную будку историй
11.12.2025 в 17:48
Юные жители страны будут получать вместе с первым паспортом сим-карту
11.12.2025 в 17:42
В Бурятии экс-начальника УКСа будут судить за очистные
11.12.2025 в 17:35
В Бурятии осудят иностранку за контрабанду более 3,2 млн рублей
11.12.2025 в 17:31
В поселке Ангоя на БАМе при поддержке РЖД появился новый спортзал
11.12.2025 в 16:58
В Улан-Удэ поменяли порядок отмены уроков зимой
11.12.2025 в 15:43
«Повалили на снег и стали пинать»
11.12.2025 в 15:33
Жительница Бурятии фиктивно зарегистрировала трех иностранцев
11.12.2025 в 15:20
В Бурятии участник СВО обматерил заместителя прокурора
11.12.2025 в 15:16
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
В Бурятии бизнесменам расскажут, как заработать на логистическом комплексе «Вайлдберриз»
Единый день консультаций для предпринимателей пройдет 15 декабря
11.12.2025 в 10:54
Развитие качества вопреки замедлению
В Т2 рассказали, как поддерживают сеть и абонентов в условиях ограничений в Бурятии
09.12.2025 в 15:53
В Улан-Удэ пройдет единый день консультаций для предпринимателей
Бизнесмены в режиме «одного окна» смогут получить разъяснения по самым разным вопросам
08.12.2025 в 16:55
Лесной бизнес Бурятии бьется в предсмертных судорогах
Количество предпринимателей лесного профиля сократилось в пять раз
07.12.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru