Юные жители страны будут получать вместе с первым паспортом сим-карту

В МФЦ Ленинградской области стартовал пилотный проект, в рамках которого подростки вместе с первым паспортом будут получать сим-карты Yota.Согласно исследованиям, сегодня 96% подростков от 12 до 17 лет ежедневно пользуется интернетом и имеют собственный смартфон, проводя время в основном в соцсетях и мессенджерах.«Первый паспорт — это новый этап взросления, через который в прошлом году прошли около 20 тысяч подростков Ленинградской области. Мы услышали их желание стать более самостоятельными, поэтому вместе с паспортом молодые люди будут получать сим-карту. Сейчас к сим-карте привязаны все основные профили — банковские аккаунты, мессенджеры и соцсети. Это буквально делает её вторым “диджитал-паспортом” человека», — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.Первый такого рода проект на рынке создан в рамках соглашения между Yota и МФЦ Ленинградской области. В ближайшее время он охватит многофункциональные центры в Санкт-Петербурге, а впоследствии — во всех регионах страны.Совместный проект с МФЦ также реализует МегаФон. С июня география проекта расширялась, в том числе за счёт территорий Сибири и Дальнего Востока, Республик Алтай, Тыва, Саха (Якутия), а также Томской, Иркутской областей и Хабаровского края.