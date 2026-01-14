«Англичанка» из Питера засудила «англичанку» из Улан-Удэ

Арбитражный суд Бурятии вынес решение по иску питерской предпринимательницы Виктории Исаченко к руководителю студии английского языка в Улан-Удэ Александре Бадиковой. Поводом для судебной тяжбы стал принадлежащий истцу товарный знак «Big English».Как следует из материалов дела, Виктория Исаченко является хозяйкой языковой студии «Big English» в Санкт-Петербурге. На нее зарегистрирован соответствующий товарный знак.В 2024 году питерская «англичанка» обнаружила, что ее товарный знак без разрешения использует студия английского языка в Улан-Удэ, расположенная в Доме быта. Причем, он задействован не только в рекламе и вывесках, но и в доменном имени группы «ВКонтакте», приложении «Яндекс-навигатор» и «2ГИС».Возмутившись данным фактом, Виктория Исаченко написала претензию своему улан-удэнскому коллеге по бизнесу Александре Бадиковой с требованием прекратить незаконно использовать товарный знак и выплатить компенсацию. Не получив ни вразумительных объяснений, ни денег, питерская предпринимательница пошла в суд.Сумма иска, которую выставили улан-удэнской бизнес-вумен, составила миллион рублей. Плюс от нее потребовали возместить судебные издержки, а также удалить всю информацию об услугах со словами «Big English».Александра Бадикова иск категорически не признала. Она заявила, что между товарном знаком Виктории Исаченко и изображением на ее логотипе отсутствует сходство. Также она привела в пример учебник по английскому языку с одноименным названием, который существовал задолго до регистрации товарного знака истца. Были приведены и другие доводы. В ход пошла даже экспертиза, сделанная по ее заказу Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири. Эксперт, по результатам проведенной работы, нарушений не обнаружил.Но в итоге все аргументы г-жи Бадиковой суд посчитал несостоятельными. Проанализировав доводы сторон, Фемида пришла к выводу, что «использованное ответчиком обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца». Что касается экспертизы, то ее судья особо не принял во внимание, отметив, что она «выполнена по заказу ответчика, при этом эксперт судом об уголовной ответственности не предупреждался». Ходатайство же Бадиковой о назначении новой экспертизы суд отклонил.Правда, в вопросе компенсации суд был не столь категоричен. Судья посчитал, что сумма в 350 тысяч рублей для питерской «англичанки» будет вполне достаточной. К ней приплюсовали еще 75 тысяч госпошлины и судебных расходов. Также улан-удэнский языковой центр обязали удалить всю информацию о своих услугах со словами «Big English».Отметим, решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.