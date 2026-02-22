В Забайкалье население скупает соль

В период с 10 по 16 февраля Забайкальский край фиксирует очередной ценовой парадокс. Поваренная соль из-за роста спроса подорожала на 2,7%, в то время как детские мясные консервы демонстрируют снижение цены на 6,9%. Об этом сообщает Забайкалстат. Данные явления ставят в тупик местных жителей.

Февральская статистика цен обычно характеризуется сезонными колебаниями. Однако 2026 год вносит свои коррективы. В отличие от предыдущих лет, когда детское питание дорожало синхронно с остальными продуктами, в настоящее время наблюдается обратная тенденция. За последние три месяца основные продовольственные товары подорожали на 8-12%, а стоимость детского питания, напротив, снизилась на 4-7%.

Лидерами ценового роста за отчетный период стали: соль поваренная (+2,7%), пшено и полукопчёная колбаса (+2,1%), гречка-ядрица (+1,7%), капуста белокочанная (+1,6%). Молочные продукты также показали умеренный рост: твёрдые сыры (+1,2%) и пастеризованное молоко (+0,4%). Мясо и птица подорожали незначительно: говядина (+0,5%) и курица (+0,2%).

Одновременно с этим, отмечено существенное снижение цен на следующие категории товаров: мясные детские консервы (-6,9%), ультрапастеризованное молоко (-3,4%), макароны высшего сорта (-2,3%), овощные детские консервы (-1,8%) и подсолнечное масло (-1,7%).

Обычно массовая скупка соли и спичек, а также другие потребительские аномалии свидетельствуют о тревожных намерениях населения, которое на всякий случай готовится к чему-то непредвиденному.