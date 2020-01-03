Бурятский бизнес в уходящем году словно побывал на войне

2019 год выступил в роли снайпера средней руки, который временами промахивается, но чаще все-таки попадает в цель



Из попавших в прицел его оптики крупных компаний, на которых в том числе держится экономика Бурятии, некоторые оказались ранены, некоторые отправились прямиком на бизнес-кладбище. Кого-то пуля едва оцарапала, а кто-то – в бизнес-реанимации с неутешительными прогнозами.



Операция «С молотка»



На аппарате жизнеобеспечения уже который год держится «Улан-Удэстальмост». В этом году смертельно больному предприятию сделали последнюю решающую операцию: все имущество завода с третьей попытки продали компании «Мосты Байкала» за 528 млн рублей.



Если после этого «Стальмост» не придет в себя, то его, скорее всего, отключат от приборов и констатируют клиническую смерть.



Новый владелец – компания «Мосты Байкала» - создана в 2018 году. Главным учредителем этой фирмы с долей в 75% через цепочку юрлиц является Сбербанк. Оставшиеся 25% принадлежат ООО «Звенигородская дорожно-строительная компания» бизнесмена Павла Образцова. Какие планы новые собственники имеют на имущество мостостроительного гиганта, пока неясно. Никаких официальных заявлений на этот счет еще не было. Что также не добавляет оптимизма.



Ни конца, ни «Края»



Длинный сигнал, свидетельствующий об отсутствии пульса, раздался в конце этого года в палате «Молоко Бурятии». Гормолзавод, до того проходящий курс лечения бюджетными деньгами, прекратил выпуск продукции.



Несмотря на терапию, известные в республике тетрапаки «Край родимый» и прочая продукция завода в ближайшее время на прилавках не появится. Причиной этому стал затяжной кризис, в который предприятие попало то ли из-за неблагоприятных внешних факторов, то ли из-за хромающего менеджмента.



Иски о банкротстве, простаивающее дорогое импортное оборудование и перспектива появления на месте гормолзавода элитных новостроек складываются в неутешительный диагноз. Получится ли у властей реанимировать предприятия – большой вопрос, учитывая запущенность болезни.



Покромсали на продажу



Также нерадостная весть прозвучала относительно «Бурятзолота». С ним история довольно жестокая: его решили расчленить и распродать по частям. Собственно, процесс уже начался. Оба рудника компании выведены в отдельные юридические лица и, судя по всему, выставлены на продажу.



Министр природных ресурсов Вадим Кантор сообщил, что по одному руднику – Холбинскому – уже есть договоренности и вот-вот его приобретет неизвестный покупатель. Что со вторым – пока неизвестно.



Решение о «расчлененке» было принято головной компанией «Бурятзолота» - Nordgold. Менеджеры решили, что держать на балансе рудники себе дороже, и твердой рукой поставили крест на одном из ключевых добывающих предприятий региона.



Банковский «пулемет»



Массовый бизнес-расстрел произошел в ноябре этого года. Пулеметной очередью по группе компаний, принадлежащих аграрному «олигарху» Бурятии Михаилу Алажинову, прошелся «Россельхозбанк».



Банк требовал взыскать с бизнесмена и подконтрольных ему фирм 265 млн рублей, полученных в качестве кредитов, и обратить взыскание на заложенное имущество. В числе получателей кредитов и поручителей целый список юридических лиц: ИП Алажинов М. А., ИП Алажинов А.С., ИП Янтранов Б.Е., ООО «Торговый дом Надежда», ООО «СПК «Надежда», ООО «Важенка», ООО «Гран», ООО «ТДН Плюс», ООО «ТДН на Проспекте», ООО «Коралл», ООО «Надежда», ООО «Пищевая компания» и ООО «Мясной дом Бурятии».



Как сообщалось в иске, поданном летом этого года, господин Алажинов перестал исполнять обязательства по кредитам, а также «предпринимает меры по выводу активов из группы компаний «Надежда» с целью уклонения исполнения обязательств».



В итоге иск «Россельхозбанка» был удовлетворен. Имущество аграрного «олигарха» продадут с публичных торгов по цене в размере залоговой стоимости. Список этого имущества едва поместился на десяти страницах. В их числе грузовики и рефрижераторы, трактора и комбайны, различное оборудование для сельского хозяйства и производства продуктов.



Подняли на вилы



На мине народного возмущения подорвалась компания «МТК-Дженькей». Она собиралась строить в Бурятии деревообрабатывающий завод с глубокой переработкой леса. Стоимость проекта – порядка 700 млн. Бурятский лес должен был на выходе превращаться в готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Налоговые отчисления предполагались на уровне нескольких сотен миллионов рублей.



Именно под эти цели компании и пытались выделить лес в Закаменском районе в прошлом году. Однако волна протестов жителей района не позволила этим планам осуществиться. В итоге власти и инвестор отступили и начали искать новые территории для освоения.



И нашли - «МТК-Дженькей» выделили территорию под вырубку в Хоринском районе. Но и здесь договориться пока что не получилось. История повторилась: возмущение жителей, петиции против вырубок и прочее.



Чтобы объяснить жителям, что происходит, в район приехали чиновники правительства Бурятии, представители компании. Состоявшийся сход изобиловал эмоциональными выступлениями. Но понимания, что же делать дальше, так и не появилось. Проект до сих пор в подвешенном состоянии.



Главное – не запустить



Просто царапина – так можно сказать про «Байкальскую лесную компанию» (БЛК), считающуюся лидером в лесной отрасли республики.



- В 2020 году налоговые поступления прогнозируются в объеме 46,9 млн, что на 4,1% меньше, чем ожидается в 2019 году, - описывал ситуацию вокруг предприятия замминистра промышленности Бурятии Алексей Оловянников. - В последние годы наблюдается снижение инвестиционной активности компании по ряду причин. Снижается заготовка древесины в результате удаленности мест для заготовки, трудности транспортировки до места переработки сырья, ограниченности привлечения финансирования на реализацию инвестиционного проекта, низкой стоимости продукции, удорожания оборудования из-за роста курса.



Впрочем, ничего серьезного – обычная простуда. Если, конечно, ее не запустить. К слову, связанный с БЛК «Селенгинский целлюлозно-картонный завод» чувствует себя лучше, наращивает объемы, а в будущем году заплатит на 10% больше налогов, чем в нынешнем, – 110 млн рублей.



Ложка меда



Амбалы бурятской экономики – «Улан-Удэнский авиационный завод», «Разрез Тугнуйский» и «Хиагда», видимо, обвешались мощными бронежилетами, от которых отскакивали пули и даже гранаты. Пока их меньшие товарищи банкротятся и погружаются в долговые ямы, они разрабатывают проекты нового самолета, внедряют на производстве «умные» каски и изобретают бездымные брикеты.



Впрочем, общий фон от этого краше не становится. Бурятия превращается в огромное бизнес-кладбище, утыканное крестами и могильными камнями, на которых нацарапаны годы жизни погибших бизнес-проектов. «Такие молодые и перспективные, у них могло бы быть такое будущее» - воскликнут немногие посетители погоста. И будут правы.



Владимир Пашинюк, «Номер один».