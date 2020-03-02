Из-за коронавируса в Бурятию не смог приехать китаец со 120 миллионами рублей

Деньги предназначались для достройки «проблемного» дома





До конца марта Фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства направит в Арбитражный суд Бурятии заявления о признании банкротами застройщиков, не осуществляющих строительство проблемных объектов. Как сообщили в Минстрое Бурятии, это компании «ДомСтройКомплект», «Тамир», «Шэнэсен», «Сити-строй», «Промгражданстрой», «Бизнесинвест», «Универсал», «Регионжилстрой» и «Монолит».

«Если вы не хотите потерять свой бизнес, достраивайте», - заявил министр строительства Бурятии Николай Рузавин на заседании Комиссии по регулированию вопросов завершения долевого строительства домов, признанных проблемными, - теперь мы уговаривать никого не будем. Нет денег, чтобы достроить дом – банкрот».Министр отметил, что у застройщиков еще есть время разработать дорожную карту и показать свою финансовую состоятельность для достройки домов, иначе они просто потеряют свой бизнес.Отметим, дело о банкротстве ООО «Сити-строй» - одной из компаний, указанных в списке, уже рассматривается в Арбитражном суде. Иск о признании фирмы несостоятельной подала налоговая служба еще летом прошлого года. Компания задолжала в бюджет свыше 13 млн рублей.С тех пор судебные заседания неоднократно откладывались. Так, в сентябре представитель «Сити-строя» заявил, что через 15-20 дней должник приступит к строительству объекта, и за счет поступившего финансирования будет иметь возможность погасить задолженность. В декабре фирма озвучила уже новую версию: якобы, должником достигнута договоренность с неким бизнесменом из Китая, который согласился инвестировать в деятельность компании. «В настоящий момент осуществляются мероприятия по перечислению средств со счета организации, находящейся в КНР, на счет должника в России», заверили в «Сити-строе».В январе на суде строители вновь попросили отложить заседание, заявив, что фирма уже получила деньги от иностранных инвесторов. «Должнику требуется время для погашения задолженности по обязательным платежам. Задолженность может быть погашена в течение десяти дней», оптимистично заверил суд представитель «Сити-строя».Последнее заседание по делу о банкротстве «Сити-строя» прошло 27 февраля. И вновь представитель компании попросил налоговую службу подождать, сославшись на то, что в дело вмешался непредвиденный фактор в лице коронавируса.«Представитель должника пояснил, что между директором должника и гражданином КНР заключен договор целевого займа о предоставлении 120 000 000 руб. на окончание строительства многоквартирного дома. Но ввиду введенных ограничений на въезд в Российскую Федерацию граждан КНР и ограничений на перемещение граждан КНР внутри КНР имеются препятствия к фактическому предоставлению займа», говорится в материалах дела.Удивительно, но налоговую службу такое объяснение не смутило, и она не возражала против очередного отложения дела. Заседание теперь пройдет 26 марта, и вероятно, на нем налоговиков ждет очередной рассказ о новых приключениях китайца со 120 миллионами рублей.Фото: pixabay.com