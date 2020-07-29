Коронавирус не повлиял на добычу нефрита в Бурятии

«ЗГРП» приняло все необходимые меры предосторожности





«Забайкальское горнорудное предприятие» продолжает работу по разведке и добыче нефрита на территории трёх районов республики – Баунтовском, Муйском и Окинском. Пандемия коронавируса на планах компании серьезно не отразилась, все необходимые меры предосторожности приняты, сообщил главный инженер «ЗГРП» Петр Архинчеев.

Так, на лицензионном участке «Баунтовский 1-2» в Баунтовском эвенкийском районе два поисковых отряда приступили к работе с 1 июня. Цель этих работ — выявление перспективных нефритоносных площадей для проведения более детальных разведочных работ. Буровые разведочные работы начались в середине апреля.На лицензионном участке «Окинский-2» в Окинском районе к поисково-оценочным, разведочным работам приступили с 1 июля. Добычные работы, которые начались в первой половине марта, на сегодняшний день завершены.По лицензионному участку Кавоктинское месторождение в Баунтовском районе в связи с пандемией поступили рекомендации Роспотребнадзора и Минприроды Бурятии о минимизации потока работников, чтобы уберечь людей от заражения. Если раньше работники заезжали уже в апреле на подготовительные работы, а 1 мая начинались добычные работы, то в этом году сроки сместились: добычные работы начались 1 июня с соблюдением необходимых профилактических мероприятий. Из-за смещения сроков начала работ весь процесс сдвинулся на месяц, и в этом году сезон, вероятнее всего, будет окончен лишь к концу октября, несмотря на низкие температуры.По словам Петра Архинчеева, все заезжающие на объекты люди за сутки сдают анализы для выявления коронавирусной инфекции. Это касается абсолютно всех – и самих работников «ЗГРП», и подрядных организаций.Кроме того, в обязательном порядке проводится температурный контроль раз в сутки. Стала правилом регулярная дезинфекция специальными растворами вахтовых автобусов до и после заезда, а на перевалочной базе проводится температурный контроль при заезде и выезде.На самом месторождении находится медработник, который проводит весь комплекс необходимых профилактических мероприятий. Закуплены в достаточном количестве бактерицидные лампы, маски, дезрастворы, бесконтактные градусники, соблюдаются рекомендации, и на сегодняшний день на предприятии нет ни одного инфицированного работника.Что касается геологоразведки, то объём ее финансирования на этот год на предприятии составляет 201 млн рублей. Уже сама сумма подчеркивает важность этого направления.- Важно прогнозировать ситуацию на несколько лет вперёд. Последние геологоразведочные данные были сделаны более 10 лет назад, за это время порой производилась варварская, хищническая добыча так называемыми «чёрными копателями», - говорит Петр Архинчеев. - Как предприятие, которое пришло сюда не на год и не на два, мы хотим иметь стабильные данные, чтобы выстраивать производственные планы: где мы будем добывать сегодня, завтра и через несколько лет. Для этого и нужна геологоразведка – сначала это пешеходные маршруты с определением наиболее перспективных мест. Потом туда выходит техника, которая копает траншеи и делает площадки, а затем выходят буровые, которые начинают бурение. Весь этот комплекс дорогостоящий, и мы существенную часть прибыли тратим на эти цели, потому что без геологоразведки не будет перспектив. Все добычные и геологоразведочные работы планируются в соответствии с утверждённой проектной документацией.Фото: russianstock.ru