В Улан-Удэ «Водоканал» создал «управляшку» на пару с пивным бизнесменом

Компания уже взяла в управление около 60 многоквартирных домов города





Власти столицы Бурятии приняли историческое решение, которое давно ждали горожане. У жителей многоквартирных домов, которые выбирают «управляшку», много лет существовал выбор только среди частных фирм. Теперь в этой сфере создана муниципальная компания. К такому решению шли много лет.

Основу трудового коллектива (38 человек) муниципальной компании составили экс-работники ООО «ГУЖФ» - «управляшки», которая имеет происхождение из Уссурийска. Недавно ее лишили лицензии. Граждане возмущались качеством ее работы.





Сейчас проводятся собрания собственников в домах на ул. Борсоева и Партизанской. Там люди обеспокоены некачественной подготовкой к отопительному периоду и хотят перейти в муниципальную управляющую организацию.



Всего в Улан-Удэ работают около ста «управляшек». К сожалению, количество так и не перешло в качество. Возможно, появление муниципального конкурента заставит всех без исключения частников начать работать добросовестно. Иначе новосозданная фирма «переманит» себе массу домов, а прежние «управляшки» останутся без своего куска хлеба и просто закроются.





Муниципальная «управляшка» - ООО «Мой комфортный дом» - создана в партнерстве с частным предпринимателем. 60 процентов компании принадлежит МУП «Водоканал», 40 – бизнесмену Евгению Эргардту. Он также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности которого - розничная торговля пивом в специализированных магазинах.В ведении компании, созданной в мае этого года, уже 57 многоквартирных домов в Звездном, на станции Дивизионной, в Сосновом боре и Тальцах. Как отметили в мэрии, с приходом муниципальной «управляшки» «положительные изменения стали происходить буквально на глазах».Фото: «Номер один»