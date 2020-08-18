В Бурятии новый завод за год собрал один грейдер вместо сорока обещанных

Чем все это время занимались на предприятии, не известно
ООО «Завод тяжелого машиностроения «Селенга», резидент территории опережающего социально-экономического развития в поселке Селенгинск, собрал первый автогрейдер, сообщили в Минэкономики Бурятии.
Напомним, о появлении в Бурятии нового предприятия в Минэке рассказали еще в начале 2019 года. Тогда же упоминалось и о первом собранном на заводе автогрейдере.
- У нас создана территория опережающего социально-экономического развития в поселке Селенгинск. В конце 2018 года мы сформировали заявку для включения в реестр резидентов ТОСЭР завода тяжелого машиностроения «Селенга». Эту заявку защитили, и сейчас резидент уже официально вошел в реестр резидентов ТОСЭР Минэкономиразвития России. Сумма инвестиций составит более 27 млн. рублей при этом будет создано 36 рабочих мест, - рассказывал тогда министр экономики Бурятии Александр Бардалеев.
- Мы уже завершили первую машину, протестировали ее. Покупатель есть, он находится в Якутии, на днях планируем уже направить машину ему и сразу же начнем изготовление новой. Вообще в 2019 году планируем собрать 40 автогрейдеров, спрос на них есть, будем активно участвовать в госзакупках. Сейчас как раз начинается строительный сезон, поэтому работа кипит, - в свою очередь заявлял полтора года назад директор завода Михаил Зайцев.
Что происходило полтора года на заводе, где, по словам директора, «кипела работа», остается только гадать. Возможно, все это время сотрудники компании разбирали уже собранный грейдер и собирали заново, налаживая, так сказать, рабочий процесс.
В Минэке причину простоя объяснили туманно: «в 2019 году предприятие оформляло документы по сертификации, в настоящее время сертификат получен, предприятие приступило к реализации проекта». Почему о сертификате не вспомнили, когда обещали собрать 40 автогрейдеров, опять же, не ясно.
О 36 рабочих местах тоже уже речи не идет. Сейчас министерство скромно говорят о создании 11 новых рабочих мест. Также сообщается о некоем дополнительном соглашении с заводом «в части включения дополнительных видов деятельности и изменения параметров реализации инвестиционного проекта». Детали этого соглашения не раскрываются.
Отметим, что резиденты территории опережающего развития пользуются немалыми налоговыми и страховыми льготами. Это, в частности, пониженная ставка 5% по налогу на прибыль в первые 5 лет работы и 10% в последующие 5 лет вместо обычных 17%. Освобождение от уплаты налога на имущество и земельного налога в первые 5 лет работы. Кроме того, почти в 4 раза, с 34 до 7,6%, сокращаются взносы во внебюджетные фонды.
Справка
ООО ЗТМ «Селенга» создано летом 2018 года. Уставной капитал фирмы 100 тысяч рублей. Единственный учредитель компании Евгений Бычкунов. Он также является владельцем целого ряда фирм в Челябинской области и Республике Саха, входящих в холдинг «Южно-Уральская машиностроительная компания».
В 2019 году выручка компании составила 7,5 млн рублей, чистая прибыль — 455 тысяч.
Фото: Минэкономики Бурятии
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