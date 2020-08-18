В Бурятии новый завод за год собрал один грейдер вместо сорока обещанных

Чем все это время занимались на предприятии, не известно





ООО «Завод тяжелого машиностроения «Селенга», резидент территории опережающего социально-экономического развития в поселке Селенгинск, собрал первый автогрейдер, сообщили в Минэкономики Бурятии.

Что происходило полтора года на заводе, где, по словам директора, «кипела работа», остается только гадать. Возможно, все это время сотрудники компании разбирали уже собранный грейдер и собирали заново, налаживая, так сказать, рабочий процесс.





