Бизнесмен из Бурятии выкупил у «Газпрома» гостиницу в Сочи

Сумма сделки составила 1,3 миллиарда рублей
Резкий рост в этом сезоне интереса к отдыху в России вернул интерес инвесторов к сочинским отелям: «Газпрому» удалось найти покупателя на выставленный на продажу еще три года назад «Пик отель». Как сообщает «КоммерсантЪ», за 1,3 млрд руб. его выкупил бурятский девелопер Владимир Хусаев, для которого вложение может стать первым опытом инвестирования на рынке гостиничной недвижимости.
Победителем торгов по продаже «Газпромом» расположенного в Красной Поляне «Пик отеля» стало ООО «Байкалсити», следует из протокола торгов. Согласно Kartoteka.ru, собственником этой компании выступает бизнесмен из Бурятии Владимир Хусаев. Предложенная им сумма договора вместе с НДС — 1,31 млрд руб., что заметно превышает стартовую цену 603,1 млн руб. На «Пик отель» было еще 13 претендентов.
Владимир Хусаев — совладелец одного из крупнейших девелоперов Бурятии — ООО «Бургражданстрой». По данным Kartoreka.ru, ему принадлежит 58,6% компании, остальное — у Галины Хусаевой. По собственным данным, в портфеле «Бургражданстроя» более 130 тыс. кв. м недвижимости, из которых 92,37 тыс. кв. м — в стадии строительства.
Господин Хусаев уже проявлял интерес к гостиничному бизнесу. В октябре 2018 года стало известно, что принадлежащее бизнесмену ООО «Солнечный берег» вложит 500 млн руб. в строительство гостиничного комплекса на территории ОЭЗ «Байкальская гавань» у озера Байкал. Запуск семиэтажной гостиницы со 120 номерами, конференц-залом, SPA-центром и так далее планируется на 2021 год, сообщала пресс-служба главы Бурятии. “Ъ” направил вопросы в «Бургражданстрой», связаться с Владимиром Хусаевым не удалось.
«Пик отель» располагается в так называемом горном кластере Сочи, недалеко от лыжных трасс. Это один из первых качественных проектов в Красной Поляне, построенный еще в начале 2000-х годов. Объект состоит из двух корпусов общей площадью 8,3 тыс. кв. м (92 номера), гостиницы площадью 355,9 кв. м (12 номеров), семи коттеджей (общая площадь 1,1 тыс. кв. м) и пяти вилл (1,63 тыс. кв. м). В комплексе есть два бассейна, теннисный корт, конференц-залы, фитнес-центр и др.
Несмотря на непростой для гостиничного рынка год, гостиничному бизнесу в Сочи в этом сезоне удалось показать неплохие результаты. После весенней волны ограничений в июле начался волнообразный рост спроса на туристические поездки по России. Благодаря этому в июле—августе сочинским отелям удалось поднять стоимость размещения на 30–100%. Хорошие результаты обещает и осенний период.
Что касается «Байкальской гавани», то, по данным "Номер один", ее резидентом Владимир Хусаев так и не стал. Его проект прошел экспертный совет, но подписывать соглашение бизнесмен по каким-то причинам отказался.
Фото: pixabay.com
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