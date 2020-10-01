Бизнесмен из Бурятии выкупил у «Газпрома» гостиницу в Сочи

Сумма сделки составила 1,3 миллиарда рублей





Резкий рост в этом сезоне интереса к отдыху в России вернул интерес инвесторов к сочинским отелям: «Газпрому» удалось найти покупателя на выставленный на продажу еще три года назад «Пик отель». Как сообщает «КоммерсантЪ» , за 1,3 млрд руб. его выкупил бурятский девелопер Владимир Хусаев, для которого вложение может стать первым опытом инвестирования на рынке гостиничной недвижимости.

Несмотря на непростой для гостиничного рынка год, гостиничному бизнесу в Сочи в этом сезоне удалось показать неплохие результаты. После весенней волны ограничений в июле начался волнообразный рост спроса на туристические поездки по России. Благодаря этому в июле—августе сочинским отелям удалось поднять стоимость размещения на 30–100%. Хорошие результаты обещает и осенний период.





Что касается «Байкальской гавани», то, по данным "Номер один", ее резидентом Владимир Хусаев так и не стал. Его проект прошел экспертный совет, но подписывать соглашение бизнесмен по каким-то причинам отказался.

Победителем торгов по продаже «Газпромом» расположенного в Красной Поляне «Пик отеля» стало ООО «Байкалсити», следует из протокола торгов. Согласно Kartoteka.ru, собственником этой компании выступает бизнесмен из Бурятии Владимир Хусаев. Предложенная им сумма договора вместе с НДС — 1,31 млрд руб., что заметно превышает стартовую цену 603,1 млн руб. На «Пик отель» было еще 13 претендентов.Владимир Хусаев — совладелец одного из крупнейших девелоперов Бурятии — ООО «Бургражданстрой». По данным Kartoreka.ru, ему принадлежит 58,6% компании, остальное — у Галины Хусаевой. По собственным данным, в портфеле «Бургражданстроя» более 130 тыс. кв. м недвижимости, из которых 92,37 тыс. кв. м — в стадии строительства.Господин Хусаев уже проявлял интерес к гостиничному бизнесу. В октябре 2018 года стало известно, что принадлежащее бизнесмену ООО «Солнечный берег» вложит 500 млн руб. в строительство гостиничного комплекса на территории ОЭЗ «Байкальская гавань» у озера Байкал. Запуск семиэтажной гостиницы со 120 номерами, конференц-залом, SPA-центром и так далее планируется на 2021 год, сообщала пресс-служба главы Бурятии. “Ъ” направил вопросы в «Бургражданстрой», связаться с Владимиром Хусаевым не удалось.«Пик отель» располагается в так называемом горном кластере Сочи, недалеко от лыжных трасс. Это один из первых качественных проектов в Красной Поляне, построенный еще в начале 2000-х годов. Объект состоит из двух корпусов общей площадью 8,3 тыс. кв. м (92 номера), гостиницы площадью 355,9 кв. м (12 номеров), семи коттеджей (общая площадь 1,1 тыс. кв. м) и пяти вилл (1,63 тыс. кв. м). В комплексе есть два бассейна, теннисный корт, конференц-залы, фитнес-центр и др.Фото: pixabay.com