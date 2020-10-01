В Бурятии заглох проект тепличного комплекса в Гусиноозерске

Инвестор не может получить кредиты
Новый председателя аграрного комитета Хурала Бурятии Дмитрий Швецов посетил Селенгинский район. Вместе с депутатом Сергеем Пашинским они ознакомились с работой сельскохозяйственных предприятий.
Одной из целей поездки депутатов было посещение проблемного объекта - тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей в Гусиноозерске. Инвестор вложил в проект более 560 млн рублей, но два года назад все работы приостановились. Инвестор, не имея достаточно собственных финансовых ресурсов, надеялся развить теплицы на средства банковских кредитов. Однако с этим возникла проблема – кредиты не дали.
Выехав на место будущих тепличных комплексов, парламентарии ознакомились с объемом уже произведенных работ, оценили перспективы и пришли к выводу, что необходимо поддержать завершение строительства, сообщили в пресс-службе парламента.
Тему тепличного комплекса Гусиноозерске в Хурале обсуждали уже неоднократно. Так, неделю назад, когда депутаты заслушивали отчет врио гендиректора Фонда регионального развития Константина Ботоева, Лариса Крутиян высказала непонимание размаха инвестора.
«Есть ли необходимость в таком огромном комплексе?», спросила она. «Да, я тоже не понимаю», - поддержал сомнения коллеги депутат Анатолий Кушнарев.
«Инвестор представлял расчеты. Это его планы, он свой рынок оценивал», - ответил руководитель фонда.
Напомним, проект строительства тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей в Гусиноозерске презентовали еще летом 2018 года на заседании Совета по проектному управлению под председательством главы Бурятии. Его планировало реализовать ООО «ТК «Гусиноозерский». Как заявлялось на презентации, тепличный комплекс площадью 10,5 га должен был круглогодично производить 9,7 тысяч тонн овощей в год. Бюджет проекта составлял более 2 млрд рублей. Из них свыше 1,5 млрд рублей компания планировала получить в крупных кредитных организациях - Россельхозбанке и ВТБ. Строительство первой очереди тепличного комплекса обещали завершить до конца 2019 года.
Как уже сообщал «Номер один», ранее стало известно, что проект строительства крупной птицефабрики в Бурятии также оказался под вопросом.
Фото: «Номер один»
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