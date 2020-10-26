В Мухоршибири будут майнить биткоины

Проект собираются включить в территорию опережающего развития





Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о предоставлении компании «Битривер-Б» в аренду без проведения торгов земельного участка в Мухоршибири площадью 5,5 гектаров. Земля выделяется для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство дата-центра 100 МВт на ТОР «Бурятия», говорится в тексте документа.

Проект по строительству дата-центра ООО «Битривер-Б» был одобрен для получения статуса резидента Территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия» на наблюдательном совете 19 октября. Как рассказал генеральный директор компании Игорь Рунец, будет построен центр обработки данных (ЦОД) и комплексная понижающая трансформаторная подстанция с 220 кВ до 0,4 кВ. В ЦОД будет размещено оборудование для работы с big data, blockchain, «интернетом вещей» и облачными вычислениями. Срок реализации проекта с момента проведения проектных, изыскательских работ до начала оказания услуг составляет один год.Проект также презентовали полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу во время его визита в Улан-Удэ 23 октября. По сообщению пресс-службы правительства республики, там появится около 100 рабочих мест, а планируемый объем вложений составит более 691 млн рублей.ООО «Битривер-Б» учреждено в августе 2020 года с уставным капиталом в 100 тысяч рублей и зарегистрировано в Мухоршибири. Конечным владельцем фирмы является Игорь Рунец, персона достаточно известная в сфере майнинга криптовалюты.Так, в 2019 году в СМИ сообщалось, что компания «Битривер Рус» (владельцы - Игорь Рунец и Хао Ян) открыла майнинговую ферму неподалеку от Братского алюминиевого завода. «Город подходит для размещения фермы благодаря дешевой гидроэлектроэнергии, а также климату, поскольку низкие температуры благоприятны для оборудования дата-центра», сообщало, в частности, РБК.По данным издания «Инвест-Форсайт», цена на электроэнергию - ключевой фактор для майнинга криптовалют. Bitriver искала электроэнергию по всей России и нашла ее в Иркутской области, у Братской ГЭС («Иркутскэнерго»). Братская ГЭС входит в En+ Group, 45% которой принадлежит миллиардеру Олегу Дерипаске и членам его семьи. У этой гидроэлектростанции избыток мощностей: она самый крупный производитель гидроэлектроэнергии в России. Мощность ЦОДа, созданного компанией «Битривер», составляет 100 МВт. Никто из крупных российских игроков-майнеров ранее не сообщал о покупке такого объема энергомощности.При этом отмечается, что «Битривер» не занимается непосредственно майнингом, а лишь предоставляет оборудование в дата-центре и технические услуги. В числе клиентов компании представители ряда стран, включая США, Японию и Китай.Отметим, что в октябре этого года курс наиболее популярной криптовалюты - биткойна - приблизился к 13 тысячам долларов, максимальному значению с лета 2019 года. На рост цены работают и заявление крупнейшей платежной системы PayPal о начале работы с криптовалютой, и сохранение интереса институциональных инвесторов, и ослабление доллара. Так что проект создания дата-центра в Мухоршибири, с одной стороны, выглядит перспективным. Остается открытым вопрос с дешевой электроэнергией, которой, как известно, в Бурятии нет.Фото: pixabay.com