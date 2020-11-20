22 Мбит/сек – средняя скорость мобильного интернета клиентов Tele2 в Бурятии

Лидером по скорости передачи данных стало село Сосново-Озерское





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает данные собственных тестов скорости мобильного интернета в Бурятии. Средний показатель передачи данных по итогам полугодия составил – 22 Мбит/сек, сообщили в пресс-службе компании.

Tele2 регулярно проводит исследование технического состояния сети на сертифицированном оборудовании для точечной регулировки радиопередающего оборудования. Специалисты анализируют качество голосовой связи и мобильного интернета, а также замеряют уровень сигнала и скорость передачи данных в помещении, на улице и в транспорте.По итогам исследования оператора, средняя скорость на устройстве пользователя сети Tele2 в Улан-Удэ составила – 21,9 Мбит/сек. На остальной территории Бурятии аналогичный показатель превышает эти значения. При этом лидером по скорости передачи данных стало село Сосново-Озерское – 49 Мбит/сек.«Мы не останавливаемся на достигнутом и ведем непрерывную работу по развитию и модернизации сети в Бурятии. В первую очередь ориентируемся на потребности наших клиентов: строим сеть, расширяем ее емкость, увеличиваем пропускную способность там, где наблюдается значительный рост объема используемого трафика, чтобы сделать комфортной работу и отдых наших абонентов. Постоянный мониторинг характеристик связи, которые доступны клиентам Tele2 в определенных населенных пунктах, позволяет нам точечно настраивать сеть. Итоги наших последних исследований показали, что средняя доступная для клиентов скорость передачи данных в республике превышает 22Мбит/сек. даже в условиях постоянного роста потребления трафика», - сообщил технический директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров.Фото: Tele2