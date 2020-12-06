В Бурятии происходит масштабный отток вкладов населения

С начала 2020 года объем долларовых депозитов физических лиц в республике сократился почти на 19%



Рублевые вклады также имеют тенденцию к сокращению, что аналитики связывают со снижением привлекательности хранения средств в банках.



Доллар берет высоту



Банк России в оперативном обзоре «О развитии банковского сектора» обнародовал информацию о значительном сокращении вкладов населения по стране. За октябрь объем срочных депозитов физических лиц сократился на 469 млрд рублей, а с начала года - на 1,154 трлн рублей. В Бурятии статистика за октябрь пока не подведена, когда, напомним, произошел мощный скачок курса доллара и население начало забирать средства со вкладов. Однако данные Отделения банка России - Нацбанка Бурятии - за 10 месяцев 2020 года свидетельствуют о колоссальном оттоке валютных вкладов со счетов.



Так, если на начало года граждане Бурятии держали на валютных счетах 5,8 млрд в пересчете на доллары, то на 1 октября - 5,9 млрд. Поскольку с 1 января 2020 года курс вырос с 61,9 рубля за доллар до 78,7 в октябре (на 27%), то физический отток долларов из системы составил около 19%. Не исключено, что часть вкладчиков, таким образом, поменяло валюту по более выгодному курсу и снова вложило рубли на депозитные счета.



Об этом, в частности, свидетельствует некоторое увеличение объема рублевых счетов в банках региона - с 1 января 2020 года, по данным Нацбанка РБ, он увеличился с 61,1 млрд рублей до 64,5 млрд рублей на 1 октября. Между тем то, что вкладчики сократят свои накопления в банках по итогу года, процесс неизбежный, считают аналитики. Доходы населения падают шестой год подряд, а эпидемия и самоизоляция лишь ускоряют этот процесс. Соответственно, население переходит от накоплений к проеданию старых запасов.



Держать невыгодно



По словам финансового эксперта Александра Доржиева, отток вкладов также связан с понижением банковских ставок.



- Впервые за многие годы средняя ставка по годовым вкладам снизилась до 4%, что заметно ниже реальной инфляции, - сообщил он. - Естественно, что многие вкладчики ищут альтернативные источники для вложения своих средств. Прежде всего, это фондовый и биржевые рынки.



Между тем сами банки фактически способствуют «бегству» депозитов на фондовый рынок.



- У меня в ноябре закрывался крупный вклад, и за несколько дней в банке стали уговаривать передать им деньги в доверительное управление и вложить в различные финансовые инструменты, - рассказывает вкладчик Владимир. - Однако я предпочел вложиться в недвижимость.



Резкое снижение доходности вкладов и отток средств из системы - отличная новость для застройщиков Бурятии, которые взвинтили цены на новостройки и сегодня просто купаются в деньгах.



Правильным курсом



Улан-удэнский экономист Анатолий Масловский считает, что отток вкладов населения - процесс закономерный.



- Сегодня страна находится в жесточайшем моральном, политическом и экономическом кризисе, - сообщил он. – Не случайно, что наша банковская система крайне уязвима и крупные вкладчики, наверняка обладающие информацией о том, куда все идет, выводят деньги, в том числе в валюту. Пока же надежных инструментов для инвестиций немного, ведь вряд ли можно считать надежными вложения в рынок акций, когда он близок к масштабному обвалу, или в недвижимость, которую в этом случае будет невозможно никому продать. Что касается валютного рынка, то на короткой дистанции сохранить средства поможет вложение в евро, а в долгосрочной – в металлическое золото.



Между тем отток вкладов был частично компенсирован увеличением текущих, в том числе карточных счетов. Так, в Бурятии их число выросло за 10 месяцев 2020 года с 1 млн 129 тысяч до 1 млн 184 тысяч.



Дмитрий Родионов, «Номер один».