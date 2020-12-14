Пониженные ставки налога по УСН: кто и на каких условиях может ими воспользоваться

Ситуацию разъяснило республиканское министерство экономики





Налоговым кодексом установлены ставки по УСН 15%, если объектом налогообложения «доходы минус расходы» и 6% «доходы». Однако регионам дано право снижать ставки налога до минимальных значений до 5% и 1% соответственно. Такое право было реализовано в текущем году и в Бурятии, сообщает республиканское министерство экономики.

Какие ставки приняты, кто может их применять и при каких условиях?С 2021 года применять такие ставки по упрощенке смогут организации и ИП, осуществляющие деятельность в отрасли сельского хозяйства, рыболовстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, утилизации отходов, а также в сфере гостиниц и ресторанов, информации и связи, образовании, здравоохранении и социальных услуг.Для того чтобы воспользоваться льготой нужно выполнить одновременно 2 условия – увеличить численность работников по сравнению с 1 ноября 2020 года до 10 человек и обеспечить более 70 % доходов по перечисленным выше видам деятельности в общем объеме доходов организации.С 2021 года льготные ставки смогут применять организации и индивидуальные предприниматели, включенные в Реестр социальных предприятий. Отметим, что социальными предприятиями считаются те предприятия, в которых половина сотрудников относится к социально уязвимым (инвалиды, сироты, пенсионеры, одинокие и многодетные родители и.т.д.), а также более половины доходов таких предприятий составляет выручка от производства товаров (услуг) для социально незащищенных категорий граждан для создания для них условий, позволяющих компенсировать ограничения.Минимальными налоговыми ставками по УСН – 5% и 1% смогут также воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, включённые в этом году в федеральный перечень пострадавших отраслей. По оценке Минэкономики РБ таких плательщиков в республике 7500 ед.Также впервые в республике приняты минимальные налоговые ставки по УСН для всех предпринимателей, кто сменит место регистрации своего бизнеса с территории другого региона на территорию Республики Бурятии.Нововведение будет действовать два налоговых периода 2021 и 2022 год.С 2021 года прекратит свое действие налоговый режим в виде ЕНВД. Для того, чтобы предприниматели смогли плавно бесшовно перейти с ЕНВД на иные режимы без скачкообразного роста налоговой нагрузки, который мог составить от 1,6 до 7,7 раз, им также полагаются в 2021 году минимальные ставки по УСН.Кроме того, минимальные ставки распространяются и на предпринимателей, которые ведут учёт по двум системам налогообложения - ЕНВД и УСНО. И им также предоставляется право перейти на УСН по тем же сниженным ставкам - 1% и 5% на 2021 год, при условии, что основной вид их деятельности должен быть по ЕНВД и доходы должны быть не меньше, чем по УСНО.Мерой могут воспользоваться вновь зарегистрированные ИП, ведущие деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания.Нулевая ставка применяется со дня государственной регистрации в качестве ИП непрерывно в течение двух налоговых периодов.Фото: pixabay.com