Бичурский район Бурятии зарабатывает валюту на скотине

Район поставил в Казахстан молодняк КРС на 2,8 млн долларов





В 2019 и 2020 годах племенные репродукторы - ООО «Победа», ООО «Иверия», ООО «Бичура лес», ООО «Виста» - поставили в Казахстан 4257 голов молодняка КРС калмыцкой мясной породы на сумму свыше 2,81 млн долларов.

Семеноводческим хозяйством ООО «Виста» также отгружено в Монголию 180 тонн овса на сумму 900 тыс. рублей. Все сельхозпроизводители-экспортеры являются участниками регионального проекта «Экспорт продукции АПК».Хлеборобы Бичуры на протяжении двух лет удерживают лидерство в Бурятии. Введен в сельскохозяйственный оборот 2491 гектар пашни, ранее не используемой. Посевные площади зерновых культур выросли по сравнению с 2018 годом на 2254 гектара.Администрацией Бичурского района принимаются меры по поддержке молочного животноводства. В 2019 году в муниципальном бюджете впервые были предусмотрены средства на субсидирование сдачи молока владельцами личных подсобных хозяйств - от 1,5 до 2 рублей за литр, в зависимости от сезона. Было выплачено 372 тыс. рублей 96 владельцам ЛПХ. В 2020 году сумма субсидии была увеличена до 900 тыс. рублей, дополнительный доход получат 160 сдатчиков молока.Проводится работа по регистрации товарного знака «Бичурская картошка», занявшего первое место в республиканском конкурсе «Лучший бренд Бурятии». В недалеком будущем покупатели, кто спрашивает на рынках Улан-Удэ и республики именно бичурский картофель, смогут определять его по товарному знаку, а не полагаться на слова продавцов.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»