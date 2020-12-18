Вертолетный принц из Бурятии «взял» Казань

Сын директора Улан-Удэнского авиазавода стал главным конкурентом своего отца





В конце ноября Казанский вертолетный завод, входящий в холдинг «Вертолеты России», перешел под управление нового руководителя — варяга из Бурятии. 43-летний Алексей Белых — сын одного из старейших российских вертолетостроителей, управляющего директора Улан-Удэнского авиазавода Леонида Белых. Какие скандалы окружали это назначение и при чем здесь задержание силовиками зампреда Алексея Мишенина - в материале «Номер один».

Интересно, что в Казани пришествие чужака на местный авиазавод восприняли в штыки. У КВЗ множество проблем – тут и долги в 35 млрд рублей, и частая смена управляющих (предшественник Юрий Пустовгаров, приглашенный два года назад из Башкирии, уехал в Москву). А главная трудность восприятия очередного кадрового назначения заключается в том, что родной (во всех смыслах) авиазавод Алексея Белых исторически конкурировал с КВЗ на мировых рынках.Казань и Улан-Удэ выпускают самую продаваемую на мировых рынках марку российского вертолета Ми8/Ми17. Говорят, им не раз приходилось «драться», перетягивая друг у друга дорогостоящие контракты. Не секрет, что отношения между этими заводами, мягко говоря, натянутые и останутся таковыми надолго.Чем же примечательна судьба Алексея Белых, кроме известного отца? Он родился в 1977 году в Бичуре. Окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «экономика и управление на предприятии». Далее работал в коммерческих структурах. В 2004–2011 годах Алексей Леонидович занимал различные должности в «Вертолетах России». С 2011 года - руководящие должности на УУАЗе: директор по ФЦП и проектному управлению, директор по проектному управлению — начальник управления технического перевооружения, заместитель управляющего директора по развитию и бережливому производству.В 2017 году младший Белых перебирается в Новосибирск, где занимает пост первого заместителя управляющего директора авиационного ремонтного завода, а через несколько месяцев становится управляющим директором НАРЗ. Спустя три года Алексей Леонидович улетает в Казань, в марте 2020 года его назначили первым заместителем управляющего директора КВЗ.Как пишут татарские СМИ, на управление КВЗ претендовали две могущественные группы — министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Николая Колесова.Первый клан двигал бывшего управляющего директора Новосибирского авиаремонтного завода Алексея Белых. Напомним, в 90-х годах Мантуров трудился заместителем директора на У-УАЗе.Второй клан, видимо, продвигал на пост главного управленца КВЗ, замгендиректора «Концерна радиоэлектронные технологии» Даниила Бренермана. Но группа Мантурова сумела таки продавить Белых на место управляющего директора КВЗ. Пока с приставкой «врио».Какое наследство принимает Алексей Белых? В 2019 году вместо плановых 105 вертолетов КВЗ сдал 27 и получил чистый убыток в 2,34 млрд рублей при долгах в 32,8 млрд. Казанский вертолетный завод сокращает количество реализуемых машин, начиная с 2014 года. Тогда было продано 107 вертолетов, в 2015 году продажи составили 77 машин. В 2016 году – 70 машин, в 2017 году продано 62 вертолета, 52 - в позапрошлом году и в прошлом - 27 машин.Облегчить вступление в «горящую» должность новому управляющему Алексею Белых может помочь портфель госконтрактов на лизинг авиатехники, формируемый Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Ожидаемый заказ как минимум на 36 казанских вертолетов даст возможность вертолетостроителям легче перенести предстоящий сложнейший год, а новому управляющему — завоевать расположение и лояльность коллектива.Речь идет о неожиданной и радикальной перекройке многомиллиардных госсубсидий, выделенных в этом году на поддержку российской авиатехники. Вместо лизинга дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М, который строят в Воронеже, Минтранс заложил 16,9 млрд рублей на приобретение 39 единиц воздушных судов отечественного производства, большая часть из них производится в Казани. Как говорится в документе, в целях дальнейшей передачи в лизинг, аренду на льготных условиях. Среди них 36 вертолетов, а также три самолета Ил-114-300. Программа закупок рассчитана на 2021—2023 годы.В свете назначения Алексея Белых в Казань интересен конфликт интересов Бурятии и Татарстана. КВЗ и У-УАЗ - давние соперники, ведь вертолет Ми-8 стал в «нулевые» основой благосостояния обоих заводов.И как теперь будут отстаивать в семье Белых интересы малой родины? К примеру, недавно Пентагон заинтересовался возможностью приобретения российских вертолетов Ми-24 или Ми-17, а также самолета Ан-2, чтобы американские инструкторы имели возможность ознакомиться с ними. Напомним, Ми-17 производят в Казани и Улан-Удэ.С другой стороны, после недавнего визита Мантурова в Улан-Удэ стало ясно, что УУАЗ все-таки будет выпускать самолет «Байкал». При этом Минпромторг России отказался от одномоторного самолета ТВС-2ДТС, а все наработки пошли на создание другой модели – ЛМС-901, но с тем же названием «Байкал». При этом есть разные мнения, почему ТВС-2ДТС не устроил Минпромторг: от импортных комплектующих и агрегатов, с которыми связаны большие риски в условиях экономических санкций до большой массы. Главный факт, что Мантуров поддержал УУАЗ и оставил производство в Бурятии.Интересно, что с назначением Алексея Белых в Казань вполне может быть связано задержание силовиками Алексея Мишенина. Зампреда правительства Бурятии обвиняют в растрате/присвоении во время работы гендиректором Новосибирского авиаремонтного завода. Того самого, где после него трудился управляющим младший Белых.В свете влиятельности татарской элиты и борьбы за передел в оборонном комплексе визит новосибирских фээсбэшников в Улан-Удэ представляется неслучайным. Можно подумать, что «привет» адресован Денису Мантурову в качестве «ответки» за успешное продвижение Белых-младшего к руководству КВЗ.Мантуров, по слухам, пролоббировал в свое время и назначение Мишенина в Бурятию. Также в СМИ проскальзывала информация о родственных связях Мантурова и Мишенина; как бы то ни было, арестованный зампред принадлежит к «близкому кругу» руководителя Минпромторга РФ.С другой стороны, надо учесть, что управляющий директор УУАЗа Леонид Белых недавно отметил 70-летие, в преддверии коего стал Героем Труда России. Он явно находится на рубеже выхода на заслуженный отдых. В сменщики Белых-старшему прочат его зятя и финансового директора УУАЗа Алексея Козлова (его брат Вячеслав Козлов — финансовый директор холдинга «Вертолеты России»). Но гипотетически на пост управляющего директора УУАЗа мог претендовать и Алексей Мишенин, для которого авиастроение «это все мое, родное». Это было бы логично и с точки зрения создания авиационного кластера на базе УУАЗа для производства самолета «Байкал» и легкого вертолета ВРТ-500. При таком развитии событий у «семейного подряда» на УУАЗе могли возникнуть определенные сложности.Между тем у Белых-младшего, возглавлявшего Новосибирский авиаремонтный завод, безусловно, имелся доступ ко всей документации предприятия, в том числе за период, когда им управлял Мишенин. Финансовые потоки НАРЗа достаточно прозрачны и для Вячеслава Козлова.Отметим, что все предполагаемые «баталии» и интриги ограничены рамками госкорпорации «Ростех», под управлением которой находятся и «Вертолеты России» с заводами в Улан-Удэ, Новосибирске, Казани, и КРЭТ, а Денис Мантуров является председателем ее наблюдательного совета.Для нас, жителей Бурятии, важнее то, что Улан-Удэнский авиазавод - крупнейший налогоплательщик республики, и с ним напрямую связано состояние ее бюджета. Трудно предугадать, как скажется назначение Алексея Белых врио управляющего КВЗ на извечной борьбе Улан-Удэ и Казани за новые авиаконтракты. Притом что первые жертвы в виде арестованного зампреда площадь Советов, вероятно, уже понесла.Леонид Григорьев, «Номер один»Фото: КВЗ