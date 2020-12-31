31.12.2020
Сбербанк сообщил режим работы офисов по обслуживанию корпоративных клиентов

Сбербанк сообщил режим работы офисов по обслуживанию корпоративных клиентов

31 декабря они закроются на час раньше

31 декабря офисы Сбербанка по обслуживанию корпоративных клиентов в Иркутске, Якутске, Чите и Улан-Удэ работают в стандартном режиме с полным спектром услуг, но закроются на час раньше.

На остальных территориях присутствия Байкальского банка Сбербанка информацию об обслуживании корпоративных клиентов и предоставляемых сервисах в период с 31.12.20 по 10.01.21 можно получить на сайте Сбербанка (режим работы индивидуален для каждого офиса).

График работы офисов банка также можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки, для юридических лиц информация доступна по номерам:

•    0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России)
•    +7 495 665-5-777 - звонки из-за рубежа (оплата согласно тарифу)
•    8 800 5555 777 – для звонков со стационарных городских телефонов
•     Также можно воспользоваться интернет-звонком в мобильном приложении СберБизнес, данная услуга позволяет позвонить в банк не проходя аутентификацию.  

сбербанк
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