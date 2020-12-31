Сбербанк сообщил режим работы офисов по обслуживанию корпоративных клиентов

31 декабря они закроются на час раньше





31 декабря офисы Сбербанка по обслуживанию корпоративных клиентов в Иркутске, Якутске, Чите и Улан-Удэ работают в стандартном режиме с полным спектром услуг, но закроются на час раньше.

На остальных территориях присутствия Байкальского банка Сбербанка информацию об обслуживании корпоративных клиентов и предоставляемых сервисах в период с 31.12.20 по 10.01.21 можно получить на сайте Сбербанка (режим работы индивидуален для каждого офиса).График работы офисов банка также можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки, для юридических лиц информация доступна по номерам:• 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России)• +7 495 665-5-777 - звонки из-за рубежа (оплата согласно тарифу)• 8 800 5555 777 – для звонков со стационарных городских телефонов• Также можно воспользоваться интернет-звонком в мобильном приложении СберБизнес, данная услуга позволяет позвонить в банк не проходя аутентификацию.