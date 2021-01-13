Старт Нового года - с «Зеленой» акцией от Сбера

Байкальский банк Сбербанка готовится к масштабной акции по посадке деревьев





Байкальский банк Сбербанка поддержал экологический проект «Подари планете жизнь» и приступил к организации проведения масштабной акции по посадке деревьев в Иркутской области, Забайкальском крае, Бурятии, Якутии.

Старт акции «Посади дерево - сохрани планете жизнь» дан уже сейчас - сертификаты на участие в проекте по сохранению природного ландшафта, в качестве новогоднего подарка, получили компании-партнеры Сбера. Байкальский банк ПАО Сбербанк выступил в роли организатора добровольческих сил и финансирования мероприятий экологической акции.Весной 2021 года, в период с 21 мая по 10 июня, высадка деревьев состоится в Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Братске, Усть-Куте, Якутске. Это мероприятие – лишь часть большой повестки ESG направления, приоритетного в развитии всего Сбера.«Экологические акции объединяют людей и являются частью осознанного отношения к ресурсам, которыми наделила природа наши регионы. Наш банк активно занимается реализацией туристической стратегии на Байкале и нам важны не только коммерческие проекты, но и то, какой след они оставят в экологии территорий. Ответственное отношение к природе - это то, к чему мы идем сами и к чему призываем других. Именно так, особым сертификатом на посадку именного дерева, мы поздравили с Новым годом своих друзей и партнеров», - рассказал председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.Сертификаты на посадку деревьев в рамках акции «Посади дерево-сохрани планете жизнь» на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Байкальского банка Сбербанка в 2020 году, были вручены и журналистам региональных СМИ всех 4-х регионов присутствия тербанка. Старт акции обещает стать массовым.«Спасибо за необычный подарок Новому году. Теперь я точно знаю, чем займусь в Год Байкала, который отмечается в 2021 году. Благодаря Сберу – посажу дерево, а может и не одно! Приятно работать с креативными людьми с неиссякающей энергией», - отметила корреспондент газеты «Областная» (г. Иркутск) Наталья Мустафина.Фото: Сбербанк