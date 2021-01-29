В Бурятии показали картинки будущего отеля на Байкале

Объект планируют построить менее чем за полтора года





В правительстве Бурятии прошло совещание, на котором обсуждалось строительство гостиничного комплекса с термальными источниками на территории участка Турка ОЭЗ «Байкальская гавань». Проект реализует компания «Грин Флоу Байкал».

«Эта компания - один из первых инвесторов, которые реально приступили к реализации своего проекта. До этого достаточно много было заявок со стороны иностранных компаний, однако, инвесторы из России нам более понятные», - заявил зампред правительства РБ по инфраструктуре Евгений Луковников.







По словам чиновника, разработка проектной документации уже завершена, сейчас она проходит государственные экспертизы. Идет процесс обсуждения организации строительства и транспортных схемы подвоза материалов.







По словам инвестора, строительство комплекса начнется в апреле этого года и завершиться летом 2022 года.





На своей странице в фейсбуке Евгений Луковников также разместил картинки с видами будущего гостиничного комплекса.









Фото: с личной страницы Евгения Луковникова