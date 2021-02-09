Бывший главный лесничий Улан-Удэ нашел работу у китайца

Алексей Коноваленков возглавил «Байкальскую угольную компанию»







По информации «Номер один», бывший директор МБУ «Городское лесничество» Алексей Коноваленков нашел себе новую работу. Уволенный в прошлом году чиновник получил пост гендиректора в ООО «Байкальская угольная компания», которой владеет гражданин по имени Цяо Гэньмао.