Бывший главный лесничий Улан-Удэ нашел работу у китайца

Алексей Коноваленков возглавил «Байкальскую угольную компанию»
По информации «Номер один», бывший директор МБУ «Городское лесничество» Алексей Коноваленков нашел себе новую работу. Уволенный в прошлом году чиновник получил пост гендиректора в ООО «Байкальская угольная компания», которой владеет гражданин по имени Цяо Гэньмао.
«Байкальская угольная компания» была создана в 2014 году бизнесменом Дмитрием Корнильцевым, сыном высокопоставленного полицейского Сергея Корнильцева. В компании несколько раз менялись учредители, пока в октябре 2020 года она не перешла под контроль Цяо Гэньмао. Согласно данным ЕГРЮЛ, фирма занимается добычей угля и торговлей различными видами топлива.
Летом прошлого года «Байкальская угольная компания» попала в поле зрения Россельхознадзора. Инспектор ведомства провёл плановый рейдовый осмотр земельного участка общей площадью 60 га, принадлежащий компании на праве аренды и предназначенный для сельскохозяйственного производства.
- В ходе визуального осмотра надела выявлено нарушение земельного законодательства: на участке обнаружен карьер для добычи угля, выявлены признаки самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы. Данный факт квалифицируется как правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность, - сообщили тогда в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Правда, чем закончилось это дело, в ведомстве не сообщили.
Что касается МБУ «Городское лесничество», то пост директора там занял бывший глава Закаменска, экс-заместитель министра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Евгений Поляков. На прежней должности чиновник отметился заявлением, что в своей работе он будет руководствоваться исключительно интересами жителей Бурятии и сможет быть полезен для них. Однако уже спустя год работы Евгений Поляков написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Фото: «Номер один»
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