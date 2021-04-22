«Молоко Бурятии» могли обанкротить преднамеренно

К такому выводу пришел временный управляющий предприятием





Временный управляющий АО «Молоко Бурятии» Анастасия Трускова при проведении финансового анализа предприятия пришла к выводу, что завод могли обанкротить преднамеренно. Она выявила ряд сделок по отчуждению имущества должника – транспортных средств и недвижимого имущества.

Проанализировав сделки «Молоко Бурятии», совершенные в 2016-2017 годах, Анастасия Трускова пришла к выводу о том, что денежные средства от продажи имущества либо не поступили вообще, либо имущество распродавалось по заниженной цене.Временный управляющий сделала предварительные выводы о наличии оснований для оспаривания вышеуказанных сделок с имуществом должника. То есть, скорее всего, все сделки купли-продажи, в том числе заключенные с действующим ныне «Агрохолдингом «Молоко Бурятии», могут быть оспорены в суде.Управляющий также отмечает, что руководство АО «Молоко Бурятии» (Анатолий Раднаев) не представило документы, необходимые для проведения анализа сделок предприятия за весь анализируемый период. Анастасия Трускова обратилась в Арбитражный суд с иском об обязании руководителя должника передать управляющему необходимые для анализа документы и сведения.«На дату составления заключения требование временного управляющего суд удовлетворил, однако руководитель АО «Молоко Бурятии» обязанность по предоставлению документов и информации о должнике так и не исполнил», - отмечается в отчете.Нынешнее руководство предприятия «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» Доржи Абзаев также говорит, что документы о деятельности предприятия получить от предыдущего руководства не смог. «Молоко Бурятии» накопило огромные долги перед поставщиками молока и в конце 2019 года остановило производство. «Агрохолдинг» под началом нового руководителя смог закрыть практически все долги предыдущих владельцев перед поставщиками молока.Напомним, в начале марта в Арбитражный суд Бурятии поступил иск акционерного общества «Молоко Бурятии» к ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» о взыскании 413 млн рублей. Большую часть из требуемых средств составляют долги за поставку молочной продукции, это 283 млн рублей. Однако «Агрохолдинг» с иском не согласен, предприятие направило в суд ходатайство об ознакомлении с материалами дела.Недавно назначенный конкурсный управляющий Юлия Рыбаченок сообщила «Номер один», что с заключением о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства АО «Молоко Бурятии» ознакомилась и сейчас бывший руководитель «Молоко Бурятии» передает ей документы предприятия, которые она самостоятельно проанализирует и сделает вывод, было ли банкротство преднамеренным.«Номер один» будет продолжать следить за этим судебным процессом.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»