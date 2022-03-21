В Улан-Удэ ищут лучшее место для мемориального знака медикам, погибшим от COVID-19

В столице Бурятии активисты бурятского регионального отделения Всероссийского Общественного движения «Матери России» ищут наилучшее место для установки мемориального знака медикам, погибшим от коронавируса. Как ранее сообщал «Номер один», в мае 2021 года стартовал марафон по сбору средств для его строительства. Сейчас главная задача – отыскать лучшее место для будущей достопримечательности, чтобы увековечить память о погибших врачах.

Как рассказывает его председатель Лариса Давыдова, в акции принимают участие все – от целых организаций до простых неравнодушных граждан.

«На тот период в России в 3-4 регионах уже были установлены памятники врачам, умершим от COVID-19. Мы решили не оставаться в стороне. Эта идея нашла отклик в городе Улан-Удэ, а также в районах республики, отозвались многие представители бизнес-сообщества – АО «Разрез Тугнуйский», компания «Титан», бурятское отделение Сбербанка России, ИП «Гармаев», «Мегатехника», социальные работники, медицинское сообщество и т.д. Нам сразу начали поступать средства на установку мемориального знака. В это же время нам пришли несколько заявок от наших архитекторов. Мы рассмотрели все эскизы, больше всех понравилась работа Вячеслава Бухаева. Он является нашим народным художником, он же автор знаменитого памятника дважды Герою Советского Союза маршалу Константину Рокоссовскому. Его эскиз и макет для мемориального знака врачам показался нам наиболее достойным»,

- отмечает Лариса Давыдова.



«В тоже время актуальным стал вопрос о месте его размещения. Общественники нам предложили несколько точек в городе: на бульваре Карла Маркса рядом со 2 поликлиникой, место на площадке у медицинского факультета Бурятского государственного университета, на улице Каландаршвили напротив 1 поликлиники. В тоже время мы готовы рассмотреть предложения, которые будут поступать от граждан. Сейчас мы продолжаем сбор средств на памятник – нам предстоит его установление, доставка и многое другое. И нам хотелось бы обратиться ко всем, чтобы мы вместе смогли найти достойное место для мемориального знака»,



- добавляет председатель РО «Матери России».

Уже в ноябре 2021 года начались работы над изготовлением мемориального знака.Мы поговорили с архитектором-художником будущего мемориального знака Вячеславом Бухаевым. Отметим, Вячеслав Бухаев автор многих достопримечательностей в Бурятии. Среди них уже упомянутый памятник маршалу Константину Рокоссовскому, мемориал жертвам политических репрессий в Улан-Удэ, памятник рыбке сорожке в себе Корсаково Кабанского района. Кроме того, он же автор ряда известных памятников в Санкт-Петербурге и Москве.

Архитектор признается, что, будучи в Улан-Удэ, решил откликнуться и представить свое видение-эскиз этого знака.

«Это очень серьезное дело. Очень много моих друзей и знакомых тяжело болели COVID-19, и кто-то даже умер. В том числе, ушел из жизни бывший главный художник Москвы Андрей Ефимов. Потом умер мой друг и известный доктор медицинских наук Лев Щеглов. Он такой шутник был… Помню, он попал в больницу с COVID-19, мы общались, а потом он резко затих. Звонил ему несколько раз, сообщения продолжал отправлять. Потом позвонил его товарищу, и узнал, что Лев Щеглов уже в реанимации. И потом он внезапно умер», -

- вспоминает Вячеслав Бухаев.



Как рассказывает Вячеслав, коронавирус прошелся и по его семье – умерли от вируса его шурин вместе с супругой.

«У меня есть хороший друг, он - главный врач. Как-то я пришел к нему по своему делу, и увидел, как все врачи ходят в этих защитных комбинезонах и масках целый день, как космонавты. Это жутко. И возникла идея, я решил нарисовать эскиз»,

- сообщает Вячеслав Бухаев.



Художник рассказал, что работал над эскизом для памятника около полугода. Он будет высотой около 4 метров. Автор решил представить мемориальный знак в виде характерного медицинского креста с надписью «Viva vita!», которая в переводе с латыни означает «Да здравствует жизнь!». Над надписью изображены лица врачей в масках. На вертикальной светлой части памятника будет написана клятва Гиппократа.

«Я бы хотел, чтобы люди читали и знали ее. А врачам хотел бы ее напомнить, там очень хорошие слова в этой клятве. Пересекает надпись старый римский медицинский знак. Посередине дыра, напоминающая строение вируса COVID-19 и надпись «Подвигу врачей»,



- заключает архитектор.

Отметим, сбор средств на возведение памятника погибшим медработникам продолжается. Осталось собрать около 2 млн рублей. Для того чтобы поучаствовать, можно воспользоваться реквизитами для перевода.

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фото: "Матери России"