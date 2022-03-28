Культура 28.03.2022 в 09:47

Алексей Цыденов на вручении театральных премий: «Вы те, чья деятельность стучится напрямую в душу, в сердце»

На сцене Русского драматического театра прошла церемония награждения лучших театральных работников
A- A+
Текст: Эльвира Долговых
Алексей Цыденов на вручении театральных премий: «Вы те, чья деятельность стучится напрямую в душу, в сердце»
27 марта, в Международный день театра, на сцене Русского драматического театра прошла церемония награждения лучших театральных работников. Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил всех с профессиональным праздником и принял участие в награждении



Открыл торжественное мероприятие председатель Союза театральных деятелей (СТД) Бурятии Дмитрий Панков, озвучив поздравление Союза театральных деятелей Российской Федерации:

«Дорогие друзья! Я поздравляю вас всех с Международным днем театра. Я уверен, что нам всем повезло, мы служим театру, а театр обладает уникальной способностью выживать при любых обстоятельствах. И знаете почему? Во-первых, потому что в театре работают очень одаренные люди, которые самозабвенно любят свое дело. Во-вторых, это люди не только талантливые, но мужественные и смелые. И наконец, главное, у театра есть вторая половина – наши зрители. Наши зрители – это наша опора, а мы дарим им веру, вместе проживаем наши общие тревоги и боли, вместе сострадаем и вместе надеемся. Сегодня на нас лежит еще большая ответственность чем всегда, и мы не можем подвести наших зрителей и друг друга. Как важно, когда трудно, ощущать поддержку своей театральной семьи, как важно знать, что мы все вместе»

- поздравил председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Александр Калягин.



  Глава Бурятии поздравил служителей театрального искусства с праздником и также призвал их в непростое время поддержать своих зрителей - жителей республики.

«Сегодня в ваш праздник, праздник служителей театра, хочу от души вас поздравить и сказать, что театр жил, живет и будет жить всегда. Вы несете людям просвещение, отдых, воспитание и переосмысление. Вы те, чья деятельность стучится напрямую в душу, в сердце. В эти дни, когда вся страна сплотилась, когда мы все с замиранием сердца ждем, чтобы быстрее сложные времена прошли, ваша миссия как раз в том, чтобы сделать для наших людей этот путь легче. Я призываю вас, чтобы мы все с вами вместе шли вперед, сплотившись и помогли нашей стране выйти из этой сложной ситуации»

- сказал Алексей Цыденов.



Международный день театра – профессиональный праздник для всех служителей данного вида искусства. Это не только возможность поздравить друг друга с праздником, но и повод отметить успехи и достижения друг друга.
Теги
театр премия

Все новости

В Бурятии сбили 11-летнего велосипедиста
28.03.2022 в 11:00
В Улан-Удэ пьяная женщина отметила день рождения тройным ДТП
28.03.2022 в 10:51
В Бурятии пьяные кижингинцы удивили сотрудников ГИБДД
28.03.2022 в 10:35
Улан-Удэ готовится к паводку
28.03.2022 в 10:27
Незаконную перепланировку обнаружили в одной из квартир Улан-Удэ
28.03.2022 в 10:26
Более 1000 пачек сигарет изъяли на границе
28.03.2022 в 10:03
Алексей Цыденов на вручении театральных премий: «Вы те, чья деятельность стучится напрямую в душу, в сердце»
28.03.2022 в 09:47
В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал ниже 90 случаев
28.03.2022 в 09:37
В Бурятии исчезла экзотика из Таиланда
28.03.2022 в 09:19
На полигонах складирования снежного смета, собранного с дорог Улан-Удэ, нашли нарушения
28.03.2022 в 09:16
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
В Улан-Удэ уволен худрук Русского драматического театра им. Н.А. Бестужева
Сергею Левицкому  перечислена компенсация за досрочное расторжение трудового договора
23.03.2022 в 09:11
В Улан-Удэ ищут лучшее место для мемориального знака медикам, погибшим от COVID-19
Как рассказали активисты, на данный момент сбор средств продолжается
21.03.2022 в 13:59
В Монголии прошел «Весенний фестиваль беркутов»
В соседней стране насчитывается более 400 охотников с беркутами
21.03.2022 в 10:58
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль современной музыки
Желающие еще успевают подать свою заявку на участие в мероприятии

19.03.2022 в 12:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru