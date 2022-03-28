Алексей Цыденов на вручении театральных премий: «Вы те, чья деятельность стучится напрямую в душу, в сердце»

«Дорогие друзья! Я поздравляю вас всех с Международным днем театра. Я уверен, что нам всем повезло, мы служим театру, а театр обладает уникальной способностью выживать при любых обстоятельствах. И знаете почему? Во-первых, потому что в театре работают очень одаренные люди, которые самозабвенно любят свое дело. Во-вторых, это люди не только талантливые, но мужественные и смелые. И наконец, главное, у театра есть вторая половина – наши зрители. Наши зрители – это наша опора, а мы дарим им веру, вместе проживаем наши общие тревоги и боли, вместе сострадаем и вместе надеемся. Сегодня на нас лежит еще большая ответственность чем всегда, и мы не можем подвести наших зрителей и друг друга. Как важно, когда трудно, ощущать поддержку своей театральной семьи, как важно знать, что мы все вместе» - поздравил председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Александр Калягин.

«Сегодня в ваш праздник, праздник служителей театра, хочу от души вас поздравить и сказать, что театр жил, живет и будет жить всегда. Вы несете людям просвещение, отдых, воспитание и переосмысление. Вы те, чья деятельность стучится напрямую в душу, в сердце. В эти дни, когда вся страна сплотилась, когда мы все с замиранием сердца ждем, чтобы быстрее сложные времена прошли, ваша миссия как раз в том, чтобы сделать для наших людей этот путь легче. Я призываю вас, чтобы мы все с вами вместе шли вперед, сплотившись и помогли нашей стране выйти из этой сложной ситуации» - сказал Алексей Цыденов.

27 марта, в Международный день театра, на сцене Русского драматического театра прошла церемония награждения лучших театральных работников. Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил всех с профессиональным праздником и принял участие в награжденииОткрыл торжественное мероприятие председатель Союза театральных деятелей (СТД) Бурятии Дмитрий Панков, озвучив поздравление Союза театральных деятелей Российской Федерации:Глава Бурятии поздравил служителей театрального искусства с праздником и также призвал их в непростое время поддержать своих зрителей - жителей республики.Международный день театра – профессиональный праздник для всех служителей данного вида искусства. Это не только возможность поздравить друг друга с праздником, но и повод отметить успехи и достижения друг друга.