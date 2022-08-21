Культура 21.08.2022 в 20:14

"Бурятский андеграунд" в Якутске по популярности превзошёл рэппера Хаски

20 августа в Якутске с успехом завершился  тур арт-группы "Бурятский андеграунд". 
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Текст: Иван Иванов
"Бурятский андеграунд" в Якутске по популярности превзошёл рэппера Хаски
Участники этого молодежного творческого объединения,  известного своим арт-мемом «БАТО» и массовой установкой на столичных улицах барельефов и скульптур на национальную тематику, в середине августа выступили в Иркутске, на Ольхоне, Усть-Баргузине и Улан-Удэ.

В рамках тура вокруг Байкала участники  группы посетили и более северный Якутск, где их ждал впечатляющий успех. Если в Улан-Удэ число пришедших на концерт 12 августа составило свыше  300 человек, то в Якутске "Бурятский андеграунд" и составивший ему компанию якутского рэппера Ian Hopeless встретило в два раза больше фанатов - около 600 человек!

Один из самых вместительных якутских ночных  клубов  "Icon" был заполнен под завязку.

-Мы не ожидали что столько много почитателей бурятского искусства соберётся  в столице Якутии, - сообщил  участник группы "Бурятский андеграунд" Кирилл Казаков. - Да и сами организаторы из Якутска были поражены, как много зрителей пришло на наше мероприятие.

Добавим что данный клуб регулярно приглашает известных музыкальных исполнителей из России. И "Бурятский андеграунд" занял третье место по популярности приглашённых музыкантов за всю историю клуба. Опередив по популярности даже Хаски - известного российского рэппера.  Кстати  уроженца Улан-Удэ, автора популярного клипа о посёлке Загорск "Поэма о Родине". Судя по всему "Бурятскому андеграунду" удаётся максимально продвигать нашу республику на российском уровне. 


Фото предлставлено организаторами
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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 августа

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