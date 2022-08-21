"Бурятский андеграунд" в Якутске по популярности превзошёл рэппера Хаски

Участники этого молодежного творческого объединения, известного своим арт-мемом «БАТО» и массовой установкой на столичных улицах барельефов и скульптур на национальную тематику, в середине августа выступили в Иркутске, на Ольхоне, Усть-Баргузине и Улан-Удэ.В рамках тура вокруг Байкала участники группы посетили и более северный Якутск, где их ждал впечатляющий успех. Если в Улан-Удэ число пришедших на концерт 12 августа составило свыше 300 человек, то в Якутске "Бурятский андеграунд" и составивший ему компанию якутского рэппера Ian Hopeless встретило в два раза больше фанатов - около 600 человек!Один из самых вместительных якутских ночных клубов "Icon" был заполнен под завязку.-Мы не ожидали что столько много почитателей бурятского искусства соберётся в столице Якутии, - сообщил участник группы "Бурятский андеграунд" Кирилл Казаков. - Да и сами организаторы из Якутска были поражены, как много зрителей пришло на наше мероприятие.Добавим что данный клуб регулярно приглашает известных музыкальных исполнителей из России. И "Бурятский андеграунд" занял третье место по популярности приглашённых музыкантов за всю историю клуба. Опередив по популярности даже Хаски - известного российского рэппера. Кстати уроженца Улан-Удэ, автора популярного клипа о посёлке Загорск "Поэма о Родине". Судя по всему "Бурятскому андеграунду" удаётся максимально продвигать нашу республику на российском уровне.Фото предлставлено организаторами