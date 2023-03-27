В Улан-Удэ на сцене собрались все коллективы театров республики

В Бурятском государственном академическом театре оперы и балета прошла шоу-программа «Браво-2023» в честь Международного дня театра. Вчера все ведущие театральные коллективы республики собрались на одной сцене, чтобы отпраздновать профессиональный праздник.

По традиции каждый театр представил свои номера: монологи и отрывки из спектаклей, оперные арии и балетные «па», шуточные сценки и не только.







«Мы гордимся богатой историей театрального искусства республики, нашими ветеранами, творчеством любительского театрального движения, творческими достижениями современного театра Бурятии. Для театрального искусства Бурятии последние годы стали временем реализации крупных творческих проектов, фестивалей, масштабных гастролей ведущих федеральных театров, периодом возобновления активной гастрольной деятельности наших республиканских театров. Мы безмерно рады тому, что к 100-летию Республики Бурятия отремонтированы здания наших республиканских театров»,

- отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



С приветственным словом выступил председатель Бурятского отделения Союза театральных деятелей Дмитрий Панков, который подчеркнул значение театров сегодня и зачитал приветственный адрес от председателя СТД России Александра Калягина. В этом году празднование Дня театра прошло под эгидой 100-летия Республики Бурятия и 75-летия БРО «Союз театральных деятелей» при поддержке Министерства культуры Бурятии.







По традиции были подведены итоги 2022 года и отмечены лучшие театральные люди Бурятии.

По результатам республиканского конкурса победителями премии «Браво -2023» стали:

- в номинации «Лучшая женская роль второго плана» - Софья Гущина, актриса Молодёжного художественного театра, заслуженная артистка Республики Бурятия, за роль Бабы-Яги в спектакле «Сон в зимнюю ночь» по мотивам русских народных сказок;

- в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» - Булыт Раднаев, солист Бурятского театра оперы и балета, народный артист Республики Бурятия, за партию Тибальда в балете Прокофьева «Ромео и Джульетта»;

- в номинации «Лучшая женская роль» - Мила Барановская, актриса Русского драматического театра, за роль Клеопатры Львовны Мамаевой в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Островского;

- в номинации «Лучшая мужская роль» - Биликто Дамбаев, актер Бурятского драматического театра, народный артист Республики Бурятия, за роль Сарафанова в спектакле «Ууган хубуун» по пьесе А.Вампилова «Старший сын»;

- в номинации «Лучшая оперная партия» - Александр Хандажапов, солист Бурятского театра оперы и балета, за партию Грязного в опере Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»;

- в номинации «Лучшая балетная партия» - Баир Жамбалов, солист балета Бурятского театра оперы и балета, народный артист Республики Бурятия, за партию «Ромео» в балете С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»;

- в номинации «Лучшая работа режиссера» - Саян Жамбалов, художественный руководитель Бурятского драматического театра за спектакль «Ууган хубуун» по пьесе А.Вампилова «Старший сын»;

- в номинации «Лучшая работа художника» - Алексей Амбаев, главный художник Бурятского театра оперы и балета за балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»;

- в номинации «Служитель театра» - Анатолий Верещагин, заведующий декорационным цехом Государственного Бурятского театра драмы.

Лучшим спектаклем по мнению экспертного совета СТД стал спектакль «Ууган хубуун» по пьесе А.Вампилова «Старший сын» Бурятского драматического театра.







Фото: "Номер один"