«Весь спектакль у меня было чувство, что все это про мою семью…»

Перед началом спектакля к зрителям с приветственной речью вышел художественный руководитель театра Вячеслав Дьяченко, передав слово министру культуры Бурятии Соелме Дагаевой. Министр вручила драматургу Степану Лобозерову медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия».- Мы с большим удовольствием собрались, чтобы поздравить Степана Лукича с тем, что к его 75-летнему юбилею спектакль по его пьесе снова на сцене. Степан Лукич Лобозеров – истинно наш драматург, который всю жизнь живет и творит здесь, в Бурятии, пишет о наших людях с теплотой и заботой, а успехом пользуется по всей России. Мы очень гордимся вами и то, что через сорок лет на сцене Русского драматического театра вновь играют ваши спектакли, говорит только о том, что ваше творчество остается по-прежнему актуальным и любимым. Желаю вам и вашей семье здоровья и счастья и, конечно же, творите дальше, мы будем ждать новых пьес! Большое вам спасибо!Поздравили драматурга и депутаты Народного Хурала Бурятии Анатолий Кушнарев и руководитель Ассоциации сохранения и развития этнокультуры старообрядцев России, Герой труда Леонид Белых. Анатолий Кушнарев от имени Народного Хурала вручил драматургу Благодарность и приветственный адрес.Напомним, в декабре 1982 года в театре была поставлена первая пьеса Степана Лобозерова – «Маленький спектакль на лоне природы» (12+). Уже в следующем году спектакль показали в Москве во время проведения Декады бурятского искусства и литературы, и именно «бестужевцы» открыли всей стране драматурга из Бурятии.К слову, пьеса ставится в театрах страны до сих пор. Спустя 40 лет постановщиками спектакля стали режиссер Александр Лобыгин, художник Николай Левашов, балетмейстер Владимир Лопаев, художник по костюмам Наталия Лобыгина, художник по свету Наталия Гара.В ходе репетиций драматург внес существенные правки в текст, после чего, по мнению театралов, пьеса обновилась.- Я до сих пор влюблен в эту пьесу, потому что она непосредственная до детскости и до глубины высокая, – сказал журналистам режиссер Александр Лобыгин. – Спектакль всегда задает вопросы, а ответы находит сам зритель, возможно, через время. Иногда мы на что-то долго смотрим, но не видим. А оказывается, что слона то мы и не заметили. Большое спасибо драматургу за то, что он смог найти в маленьком такое огромное состояние. Эта пьеса о человечности, которая сегодня так нужна всем нам. Я не знаю, будем ли мы услышаны, но, по крайней мере, вклад свой сделаем. Разговор на вечные темы нужен нам всегда, чтобы снова и снова ощущать свою первозданность.По замыслу режиссера, драматическое повествование перемежается с пластическими этюдами в постановке известного иркутского балетмейстера Владимира Лопаева.- В спектакле есть определенная сценарная канва и некий мир, в котором живет девочка Катя – юная художница. Этот мир немногословен – он либо обнимет, либо улыбнется. И вот это ощущение мира глазами ребенка мы передаем только через движение, – говорит балетмейстер-постановщик.В истории ГРДТ им. Н.А. Бестужева было восемь постановок по произведениям Степана Лобозерова, последняя из которых вышла в 2012 году. Теперь, к 75-летию драматурга и 100-летию Республики Бурятия театр вновь поставил пьесу, в которой было занято новое поколение артистов: народный артист Бурятии Сергей Васильев, заслуженная артистка Бурятии Екатерина Белькова, Татьяна Белова, Евгений Винокуров, заслуженная артистка Бурятии Алена Байбородина, заслуженный артист Бурятии Леонид Иванов, София Сигаева, Сергей Сигаев, Виолетта Жукова, Наталья Березина.- Мне спектакль очень понравился. С первой минуты я сразу вспомнила, как в детстве мы с мамой поехали на ее родину и там шли через бескрайнее поле подсолнухов, а потом с сестрой упали на траве как подкошенные и заснули – такой воздух там был чистый, пьянящий. И как только занавес открылся, и девочка на сцене стала просыпаться, я сразу почувствовала, будто это я вернулась в детство. И весь спектакль у меня было такое чувство, что все это – про мою семью, нашу жизнь, про мою маму, – поделилась зрительница по имени Ирина Павловна.После спектакля зрители высказывали разные мнения: кто-то горячо обсуждал игру актеров, кого-то постановка по настоящему тронула, напомнив что-то давно забытое и родное, кому-то, напротив, в спектакле не хватило соответствия времени и пьесе. В любом случае, судить следующим зрителям.Фото Сергея Примакова