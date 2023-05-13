Культура 13.05.2023 в 13:51

В Улан-Удэ в театре им. Н. Бестужева создали афишу с помощью нейросети

Подобное случилось впервые в Бурятии для спектакля «Жить или Не́жить»

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ в театре им. Н. Бестужева создали афишу с помощью нейросети

На этот раз зрителей ждет нечто совершенно необычное: яркая, самобытная история на основе древнеславянской мифологии. Прежде чем приступить к работе, актрисе и режиссёру театра Надежде Разуваевой пришлось заняться исследованием славянских мифов. И тут выяснилось, что это очень непростая задача.

- Еще недавно сборником славянских мифов считались «Заветы Велеса», но оказалось, что это – подделка. Сейчас интерес к славянской мифологии возрос, написаны сотни книг. Еще лет десять назад такого не было, тем не менее, все пришлось собирать по крупицам. Если древнегреческие мифы сохранены в письменном виде, то славянские – передавались из уст в уста. Сказки Афанасьева и Пушкина – едва ли, не единственное, что рассказывает нам о Русалке, на ветвях сидящей.

В итоге, взяв на вооружение «Морфологию сказки» Владимира Проппа, Надежда Разуваева на основе добытого из источников сочинила свою историю и не скрывает, что на формирование сюжета влияли актеры.

- Да, сначала были актеры, – улыбается режиссер. - Под них создавались персонажи спектакля – Сирин, Алконост, Велес, Макошь, Баба Яга и другие.

В истории о чудесах, которые окружают человека на его пути между Правдой и Кривдой, есть и главный герой – Игорь, сын Олегович.

Что значит «Жить и Нежить»? Нежить – это нечисть, существа без души, которые живут потребностями, а Жить – это живые.

Режиссер и автор проекта предупреждает, что эта мифическая фантазия будет совсем не детской, оттого и возрастное ограничение 16+.

- Жаль, что так мало дошло до нас настоящих наших мифов, сказок. В советское время сказки были переписаны, и первоначальная жестокость была скрыта, добро всегда побеждало зло, а правда торжествовала над ложью. Будет ли так у нас? Увидите. Для меня сегодня это тоже нечто неизвестное, сказочное. Мне есть, что сказать, и интересно, что в итоге увидит зритель, – говорит Надежда Разуваева.

В этом спектакле необычно будет все. Даже афишу для этой мистической фантазии, впервые в истории Театра им. Н. Бестужева и города Улан-Удэ, создала нейросеть.

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-Эта история – большая фантазия, волшебно получилось и с афишей. Путем долгих блужданий между запросами, концепциями и стилями я и начальник рекламного отдела Яна Перевалова нашли общий язык с искусственным интеллектом, – продолжает Надежда, – и вот она – «нейроволшебная» афиша, где можно рассмотреть и Правду, и Кривду, Жить и Не́жить, Свет и Тьму многое другое. Славянские мифы суровы, но божества в них не добрые и не злые. Это человек выбирает, быть ему хорошим или плохим, и каким путем идти.

Возрастной ценз: 16+

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