Культура 06.07.2023 в 17:17

В Улан-Удэ в самом разгаре реконструкция театра кукол «Ульгэр»

«Конструктив здания готов на 90%», - сообщают жителям
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ в самом разгаре реконструкция театра кукол «Ульгэр»

Реконструкция театра кукол «Ульгэр» идет по графику. Теперь здание, которое ранее находилось в предаварийном состоянии, получит вторую жизнь, сообщают в Управлении капитального строительства Бурятии. Конструктив здания готов на 90%. Планируется, что до конца этого года завершатся все строительно-монтажные работы.

 Обновленный театр будет состоять из 9 блоков, пять из которых будут реконструированы, а четыре построены с нуля. Работа по их возведению, выполнена на 90%. Далее строители приступят к внутренней отделки помещений и оформлению фасадов. Параллельно, с каркасными работами, началось строительство пожарной системы. 

 По словам подрядчика, пожарный резервуар будет самым большим в центре города. Его объёма хватит, для ликвидации возгорания за считанные секунды. Что касается самого театра, то он был построен в 1917 году и является объектом культурного наследия. Из-за того, что объект несет большую историческую ценность для проведения реконструкции проект проходил 3 экспертизы: техническую, экологическую и историко-культурную.    

«При реконструкции строители работают очень осторожно, применяют только ручные инструменты. Сейчас на объекте проходит бетонирование перекрытий, монтаж опалубки, установка кирпичных перегородок и вживление колонн. Согласно проекту, до конца года будет построен весь каркас здания, закрыт тепловой контур и выполнено благоустройство. Установка оборудования будет осуществляться в следующем году»,

 - рассказал главный инженер Управления капитального строительства Бурятии Евгений Путятин. 
 Отметим, что после реконструкции площадь театра станет вдвое больше, а зрительный зал сможет вместить 196 человек. Также проектом в здании предусмотрены планшет сцены, сценический карман, дежурный склад кукол, буфет, кабинеты администрации, артистические, два репетиционных зала, костюмерная, студия звукозаписи с аппаратной, основные производственные помещения, цеха, складские и вспомогательные помещения, помещения инженерного обслуживания здания.

 

Фото: УКС Бурятии

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