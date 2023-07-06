В Улан-Удэ в самом разгаре реконструкция театра кукол «Ульгэр»

Реконструкция театра кукол «Ульгэр» идет по графику. Теперь здание, которое ранее находилось в предаварийном состоянии, получит вторую жизнь, сообщают в Управлении капитального строительства Бурятии. Конструктив здания готов на 90%. Планируется, что до конца этого года завершатся все строительно-монтажные работы.

Обновленный театр будет состоять из 9 блоков, пять из которых будут реконструированы, а четыре построены с нуля. Работа по их возведению, выполнена на 90%. Далее строители приступят к внутренней отделки помещений и оформлению фасадов. Параллельно, с каркасными работами, началось строительство пожарной системы.

По словам подрядчика, пожарный резервуар будет самым большим в центре города. Его объёма хватит, для ликвидации возгорания за считанные секунды. Что касается самого театра, то он был построен в 1917 году и является объектом культурного наследия. Из-за того, что объект несет большую историческую ценность для проведения реконструкции проект проходил 3 экспертизы: техническую, экологическую и историко-культурную.

«При реконструкции строители работают очень осторожно, применяют только ручные инструменты. Сейчас на объекте проходит бетонирование перекрытий, монтаж опалубки, установка кирпичных перегородок и вживление колонн. Согласно проекту, до конца года будет построен весь каркас здания, закрыт тепловой контур и выполнено благоустройство. Установка оборудования будет осуществляться в следующем году»,

- рассказал главный инженер Управления капитального строительства Бурятии Евгений Путятин.



Отметим, что после реконструкции площадь театра станет вдвое больше, а зрительный зал сможет вместить 196 человек. Также проектом в здании предусмотрены планшет сцены, сценический карман, дежурный склад кукол, буфет, кабинеты администрации, артистические, два репетиционных зала, костюмерная, студия звукозаписи с аппаратной, основные производственные помещения, цеха, складские и вспомогательные помещения, помещения инженерного обслуживания здания.

Фото: УКС Бурятии