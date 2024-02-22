Культура 22.02.2024 в 09:12

В Бурятии состоится межрегиональный фестиваль эвенкийской этномоды

Будут представлены костюмы в национальном стиле: традиционные и современные
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Текст: Василий Тараруев
В Бурятии состоится межрегиональный фестиваль эвенкийской этномоды
Фестиваль-конкурс эвенкийской этномоды «Аяргумэ тэтыгэ» (6+) пройдёт 28 февраля в центре современных искусств «Залуу». Посетителям мероприятия покажут коллекции дизайнеров и выставку мастеров декоративно-прикладного искусства, работающих в эвенкийском этническом стиле.

Помимо традиционного национального костюма эвенков модельеры продемонстрируют современные костюмы, использующие в дизайне эвенкийские мотивы. Будет также представлен сценический костюм. Примут участие мастера как из Бурятии, так и других регионов, где компактно проживают эвенки – Якутия, Забайкальский край, Иркутская область.


Кроме дефиле костюмов выступят эвенкийские творческие коллективы и исполнители, такие как молодёжный ансамбль «Гулувун» и «ветеранское» объединение «Аргавакта». Будет также экспозиция эвенкийских сувениров и предметов искусства. Отметим, «Аяргумэ тэтыгэ» проводится с 2018 года уже третий раз. Последний раз фестиваль проводили в 2021 году.


Организатор этнопоказа – общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Бурятия», руководитель Шеметова Н.Е. Мероприятие проходит при грантовой поддержке администрации главы и правительства РБ, партнёром проекта выступают министерство культуры Бурятии и республиканский центр эвенкийской культуры «Арун». Прошедший в 2021 году фестиваль получал хорошие отзывы со стороны общественности, специалистов, а также от министра культуры Соелмы Дагаевой.

Мероприятие состоится ЦСИ «Залуу», по адресу улица Коммунистическая 19. Стоимость билета – 300 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Фото: из архива АУК ГРЦЭК «Арун»
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