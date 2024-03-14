Артисты Русского драмтеатра исполнили знаменитую норвежскую пьесу

Следующие показы спектакля «Пер Гюнт. Возвращение к себе» (16+) состоятся:





Артисты Русского драмтеатра взялись за необыкновенно сложную задачу - поставить пьесу норвежского писателя Генрика Ибсена о самоопределении человека и его духовных исканиях. Пьеса была написана в 1866 году, впервые опубликована в этом же году. Позднее к ней была написана музыка композитора Эдварда Грига, что прибавило ей популярности и по-новому переосмыслило её.В Улан-Удэ пьеса «Пер Гюнт» была поставлена режиссером Даниилом Филипповичем (Беларусь). Премьера состоится сегодня, 14 марта. Пер Гюнта играет артист Русдрама Алексей Редков, мать Пер Гюнта - заслуженная артистка Бурятии Екатерина Белькова, Сольвейг – Арина Желаева, Елизавета Михайлова, Ингрид - заслуженные артистки Бурятии Алена Байбородина и Лиана Щетилина.Действие пьесы происходит в одной норвежской деревне в первой половине 19 века. Главный герой пьесы Пер Гюнт всю жизнь мечется в поисках верного пути и осмысления себя как личности, разрываясь между людьми, странами и своими грёзами. В конце героя всё же ждёт положительный исход, но к этому он будет идти долго и трудно. Вокруг будут бесконечно сменяться декорации – люди, страны, жизненные ситуации. Его даже похитят тролли и попытаются сделать похожим на себя, но у них ничего не выйдет.Будет у героя большая светлая любовь и низменная страсть и прочие людские страсти и пороки, но всё же в конце он сможет всё преодолеть и обрести счастье.Спектакль - очень глубокий, сложный, со многими смыслами, которые раскрываются постепенно, не сразу. В образе главного героя каждый зритель найдет что-то свое, личное и понятное только ему.«Ты так легка, нежна, светла, - говорит Пер о своей любимой Сольвейг. - Ты моя! Дай мне на тебя полюбоваться, я разведу сейчас огонь, ты будешь мягко спать здесь! Какая же ты светлая!», - с нежностью отзывается главный герой о своей любви. И она спасает его на протяжении всей его жизни.Декорации спектакля выдержаны в монохромных серых, черных и красных тонах, что позволяет зрителю полностью сосредоточиться на глубине переживаний главных героев. Музыкальное сопровождение идеально выверено и отражает каждую эмоцию и мысль Пера Гюнта.Одна из зрительниц, посетившая спектакль, поделилась своими впечатлениями:«Режиссёру, на мой взгляд, удалось передать идею и дух художественного произведения. Пьеса необычная, в чём-то назидательная. Она о поиске смысла жизни, о принятии себя; о том, что нельзя умышленно вредить другим людям. Возможно, после просмотра пьесы зрители зададут себе вопрос, а кто же такой Доврский дед и заинтересуются скандинавскими мифами. Единственное, что немного отпугивает - это длительность спектакля. Но пьеса настолько увлекает, что время, проведённое за ее просмотром, проходит незаметно».14 марта, в 18.30,23 марта, в 17.00,17 апреля, в 18.30.Возрастное ограничение: 16+Фото: «Номер один»