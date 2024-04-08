В Буряад театре показали комедию «Дон Жуан» в постановке Олега Юмова

В Бурятском государственном драматическом театре им. Х. Намсараева в эти весенние дни - 6 и 7 апреля, состоялась премьера спектакля «Дон Жуан» (возрастное ограничение 12+) в постановке художественного руководителя театра - режиссера Олега Юмова.

Зрителю предлагается современное, местами с национальными оттенками, прочтение классического сюжета, гротескное сгущение красок, юмор - где-то даже на грани фола, мистическая дрожь, а также глубокое философское размышление о сути такого явления, как «донжуанство».

Это первое обращение Буряад театра к «Дон Жуану».









В искрометных диалогах с господином слуга Сганарель неустанно предостерегает «сластолюбца и всесветного жениха» от новых пороков.

В бурном музыкальном сопровождении и световом сценическом решении Дон Жуан бросает небесам вызов за вызовом, неутомимо исследуя пределы дозволенного, меняя одну красавицу на другую, не помня их имен. Над сценой мрачно качаются портреты девушек, за героями на стене мечутся тени, переплетаются руки, смотрят огромные глаза. Как будто кто-то подглядывает за всеми нами с того света.

Зрители тоже становятся участниками спектакля. Дон Жуан разбрасывает в зал розы, раздает визитки красавицам, проходя меж рядами зрительного зала. И перед самим спектаклем, и в антракте, и в финале по залу летят женский шепот и стоны, разные голоса зовут Дон Жуана.

Здесь и жизнь во всех ее земных, порочных, телесных проявлениях - и глас смерти - Командор, Мертвая невеста - как глас духа, призыв опомниться, чтобы спасти душу.

Дон Жуану являются знаки свыше, предупреждения, открытые угрозы. Услышит ли он небеса, изменится ли, раскается?

Ближе к концу разухабистость шуток сходит на нет, нерв смысла натягивается. Монологи героев, обнажающие их внутреннюю философию, яркий, трагический финал - выводят все повествование в иную плоскость.

«Если меня накроют - вся шайка вступится», «Так глубоко проник недуг, что от него не будет исцеления», - говорит Дон Жуан, подчеркивая, что он не один такой, что лицемерием и потребительством пронизано все общество.

Земля и небо вступают в полное противоречие.

Как о идее постановки «Дон Жуана» рассказывает Олег Юмов, изначально существовала необходимость сделать комедию, исходя из репертуарных задач театра. Поставить «Дон Жуана» было мечтой самого режиссера: в свое время, в годы обучения Олега Юмова, Мольеру был посвящен целый семестр. Также стояла задача поддержать молодых артистов - чтобы они уже сейчас могли играть такие центровые роли. И, конечно, первостепенной задачей всегда является - порадовать зрителя.

- Дон Жуану я очень сочувствую. потому что все, что он делает, все его поступки - от какого-то смертельного одиночества, чтобы заполнить внутреннюю зияющую пустоту. И второй момент - герой говорит: если все лицемерят, почему я не могу? «Лицемерие - модный порок, а все модные пороки сходят за добродетель. По нынешнему времени лицемерие - порок привилегированный», - так думает Дон Жуан. Вообще, ведь «Дон Жуан» - это предтеча «Мизантропа» Мольера. В конце концов он остается один. И это касается не только героя Мольера. Каким бы ты успешным, великим, востребованным ни был, итог для таких людей, для всех - один.







Отзыв зрительницы Валентины Адамовой:

- Это было просто превосходно! Что меня затронуло - тема актуальна на данный момент. Я выделяю для себя как главную тему спектакля - это отношения между мужчиной и женщиной, утраченные моральные, семейные ценности. Отношение к герою двоякое... Возможно, он жертва, продукт общества. Если человек вовремя не осознает, что он творит и не изменится, он так и проживет свою жизнь впустую и останется в полном одиночестве.

Фото: "Номер один"