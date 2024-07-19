Бурятские художники поедут в Корею на международную выставку

Два талантливых художника из Бурятии — Артем Ульянов и Юлия Сотникова —примут участие в международной художественной выставке в культурном центре «Бонгсан» в г. Тэгу (Южная Корея) (12+).

Выставка пройдет с 8 августа по 7 сентября. Она соберет известных художников из России (Москва, Бурятия, Якутия), Ташкента и Франции. Выставка станет площадкой для демонстрации как классических, так и современных художественных течений.

Для самих жителей Южной Кореи эта особая выставка, она приурочена к 20-летию открытия Культурного центра «Бонгсан».

- Участие Артема Ульянова и Юлии Сотниковой: художники уже успели зарекомендовать себя в Улан-Удэ, выставляясь в ЦСИ «Залуу» и проводя мастер-классы. Артем также является стипендиатом Министерства культуры Бурятии. Их участие в международной выставке — это большая честь и возможность представить творчество Бурятии на мировом уровне, а также познакомиться с художественными течениями других стран, - сообщили в министерстве культуры РБ.

Выставка пройдет в культурном центре «Бонгсан», г. Тэгу (Южная Корея), в выставочных залах 1, 2 и 3.

Время работы: 10:00–19:00, выходной: понедельник.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: министерство культуры РБ