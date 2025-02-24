Культура 24.02.2025 в 15:27

В Бурятии побывал известный российский музыкант

Лидер группы «Мегаполис» посетил этнокомплекс «Асагад»
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии побывал известный российский музыкант

Известный российский музыкант, композитор, продюсер и лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров побывал в Этнокомлексе «Асагад», расположенном в Заиграевском районе Бурятии. Это уже его вторая поездка в Бурятию. Первая состоялась в 2019 году, когда музыкант приехал на фестиваль «Голос кочевников».

Группа «Мегаполис» была основана в 1987 году и быстро стала известна благодаря своему уникальному стилю, сочетающему элементы рока, электронной музыки и поэзии. Группа стала одним из символов перестройки и новой волны в советской и российской музыке, пишут в группе «Вперед. Заиграево».

- Я второй раз в поселке Ацагат и здесь просто потрясающе. Здесь настоящая радость, свет, счастье, любовь, которыми местные жители делятся с нами. Нам рассказывают об обычаях. Здесь сердце раскрывается и хочется обнять весь мир. Давайте жить в мире и любви, - рассказал музыкант Олег Нестеров.

Фото: «Вперед. Заиграево»

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Ацагат Мегаполис

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