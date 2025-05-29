Культура 29.05.2025 в 09:56

В Этнографическом музее пройдет анимационная программа «Краски»

Она посвящается Международному дню защиты детей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Этнографическом музее пройдет анимационная программа «Краски»

1 июня с 13:00 до 16:00 часов в Этномузее пройдет программа «Краски», посвященная Международному дню защиты детей (возрастное ограничение 0+).

- Это интерактивный спектакль с участием четырех ярких героев, в процессе которого дети узнают о цветах в палитре и многом другом. Дети вместе с родителями дружно проведут день, наполненный творчеством, яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями, - говорят организаторы мероприятия.

Также всех гостей ждут интересные локации:

- Пленэр – от художественной школы «Мерак», на котором художники покажут мастер-класс по основам живописи;

- Образовательный центр «Nano kids» - мастер-класс по созданию и раскрашиванию героев сказки «Репка» для кукольного театра с детьми;

- Мастер-класс «Раскраска-путеводитель» – участники смогут проявить свои творческие способности, раскрашивая различные изображения известных архитектурных объектов нашего города под руководством опытного наставника;  

- Мастер-класс по фигуркам из глины – дети будут раскрашивать фигурки из глины, развивая моторику и фантазию;

- Аквагрим – профессиональные художники по аквагриму помогут детям преобразиться в любимых персонажей и создать уникальные образы.

Приглашаем всех присоединиться!

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: loon.site

Теги
дети бурятия

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