Культура 01.10.2025 в 12:45
Илзе Лиепа высоко оценила два коллектива из Улан-Удэ
Они блеснули на Национальной премии «Весна Священная»
Текст: Карина Перова
В столице Бурятии стали известны итоги Национальной премии «Весна Священная». На мероприятии оценивали лучшие коллективы Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.
Напомним, председателем жюри выступила советская и российская балерина, народная артистка России Илзе Лиепа. Два коллектива из Улан-Удэ были удостоены высшей награды – Гран-при. Его получили народный ансамбль песни и танца «Белый день» ВСГУТУ в номинации «народный танец» и муниципальный театр современного танца «Угол зрения».
Они представят Бурятию в финале Национальной премии в Москве (6+), где выступят лучшие коллективы России.
Тегивесна священная гран-при