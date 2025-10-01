Культура 01.10.2025 в 12:45

Илзе Лиепа высоко оценила два коллектива из Улан-Удэ

Они блеснули на Национальной премии «Весна Священная»
A- A+
Текст: Карина Перова
Илзе Лиепа высоко оценила два коллектива из Улан-Удэ
Фото: соцсети

В столице Бурятии стали известны итоги Национальной премии «Весна Священная». На мероприятии оценивали лучшие коллективы Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

Напомним, председателем жюри выступила советская и российская балерина, народная артистка России Илзе Лиепа. Два коллектива из Улан-Удэ были удостоены высшей награды – Гран-при. Его получили народный ансамбль песни и танца «Белый день» ВСГУТУ в номинации «народный танец» и муниципальный театр современного танца «Угол зрения».

Они представят Бурятию в финале Национальной премии в Москве (6+), где выступят лучшие коллективы России.

Теги
весна священная гран-при

Все новости

В Бурятии школьница осталась без телефона после поездки на автобусе
01.10.2025 в 13:37
В Улан-Удэ школьник застрял между бетонными блоками
01.10.2025 в 13:14
«Подкараулю и отомщу»
01.10.2025 в 13:09
Илзе Лиепа высоко оценила два коллектива из Улан-Удэ
01.10.2025 в 12:45
Потому что ягода
01.10.2025 в 12:19
В подполье своего дома житель Бурятии нашел чужое ружье
01.10.2025 в 11:39
На Дивизке в Улан-Удэ напали на школьницу
01.10.2025 в 11:36
Апатитовый прорыв
01.10.2025 в 11:23
В Бурятии изменили приговор виновнику лобового ДТП
01.10.2025 в 10:57
Мост дружбы
01.10.2025 в 10:50
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
«Захолустье» признали книгой года в Бурятии
Это роман Геннадия Башкуева
29.09.2025 в 13:15
В Улан-Удэ завершился кинофестиваль «Хрустальный нерпенок»
Гран-при получил фильм из Бурятии «Земляки»
28.09.2025 в 21:02
В честь 105-летия Сергея Бондарчука в Улан-Удэ прошел творческий вечер Натальи Бондарчук и Игоря Днестрянского
На малой сцене Буряад театра 25 сентября состоялся творческий вечер специального гостя
28.09.2025 в 20:53
В Улан-Удэ приедет «Весна священная»
Это премия детского и юношеского танца
27.09.2025 в 13:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru