Илзе Лиепа высоко оценила два коллектива из Улан-Удэ

В столице Бурятии стали известны итоги Национальной премии «Весна Священная». На мероприятии оценивали лучшие коллективы Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

Напомним, председателем жюри выступила советская и российская балерина, народная артистка России Илзе Лиепа. Два коллектива из Улан-Удэ были удостоены высшей награды – Гран-при. Его получили народный ансамбль песни и танца «Белый день» ВСГУТУ в номинации «народный танец» и муниципальный театр современного танца «Угол зрения».

Они представят Бурятию в финале Национальной премии в Москве (6+), где выступят лучшие коллективы России.