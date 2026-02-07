Культура 07.02.2026 в 13:24

Бурятия и Сербия провели телемост к презентации книги о Савве Рагузинском

Историки и общественные деятели двух стран обсудили личность основателя Кяхты и ее роль в развитии Чайного пути
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Бурятия и Сербия провели телемост к презентации книги о Савве Рагузинском
В Национальной библиотеке Бурятии состоялась уникальная презентация, объединившая Улан-Удэ и Сербию. Через телемост прошла презентация книги «Граф Савва Владиславич Рагузинский: 300-летие основания города Троицкосавска», вышедшей в Сербии на четырех языках. Издание посвящено выдающемуся дипломату и коммерсанту, основателю Троицкосавска — современной Кяхты.

К онлайн-встрече подключились историки, общественные деятели и официальные лица двух стран. Участники подробно обсудили историческое наследие Рагузинского, чья деятельность и подписание Буринского трактата в 1727 году заложили основу города. Кяхта впоследствии стала ключевым центром знаменитого Чайного пути, точкой встречи культур и торговых интересов России и Азии.

Выступающие подчеркнули, что общее историческое прошлое продолжает служить прочным фундаментом для современных гуманитарных связей между Бурятией и Сербией. Презентация книги стала ярким примером такого сотрудничества в сфере культуры и науки.

Отметим, что в 2027 году Кяхта будет отмечать свое 300-летие. Публикация книги и состоявшаяся дискуссия стали первыми в череде мероприятий, приуроченных к этому значимому юбилею. Книга, представленная в Бурятии, позволяет по-новому взглянуть на личность Саввы Рагузинского и оценить вклад основанного им города в историю международных отношений.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Теги
Сербия

Все новости

В Бурятии продолжат ремонтировать трассу «Улан-Удэ — Романовка – Чита»
07.02.2026 в 13:28
Жительница Бурятии построила дом на «дальневосточном гектаре» за три года
07.02.2026 в 13:26
Бурятия и Сербия провели телемост к презентации книги о Савве Рагузинском
07.02.2026 в 13:24
Делегация Татарстана прибыла в Бурятию для укрепления культурных связей
07.02.2026 в 13:20
В Монголии вырос фонд национального благосостояния
07.02.2026 в 13:13
В замороженном Бодайбо ввели чрезвычайное положение
07.02.2026 в 10:48
В Монголии разгорелся ипотечный скандал
07.02.2026 в 10:44
Жители Бурятии устали от фейковых людей
07.02.2026 в 08:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 7 февраля 2026 года
07.02.2026 в 07:01
В Улан-Удэ в разгар морозов Алабай приютил бездомную кошку
07.02.2026 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
Жители Улан-Удэ смогут «Открыть рот»
В столице Бурятии пройдет чемпионат по чтению
06.02.2026 в 14:35
В Улан-Удэ презентуют сборник бурятских народных песен
Его составила фольклорист Цырендолгор Бадмацыренова
05.02.2026 в 12:36
В Бурятии выступит фолк-группа AY YOLA
Коллектив приедет на «Голос кочевников»
29.01.2026 в 11:59
Гармонисты из Бурятии дали жару в Новосибирске
Они выступили на конкурсе в честь баяниста Ивана Маланина
26.01.2026 в 13:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru