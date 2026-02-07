Бурятия и Сербия провели телемост к презентации книги о Савве Рагузинском

В Национальной библиотеке Бурятии состоялась уникальная презентация, объединившая Улан-Удэ и Сербию. Через телемост прошла презентация книги «Граф Савва Владиславич Рагузинский: 300-летие основания города Троицкосавска», вышедшей в Сербии на четырех языках. Издание посвящено выдающемуся дипломату и коммерсанту, основателю Троицкосавска — современной Кяхты.К онлайн-встрече подключились историки, общественные деятели и официальные лица двух стран. Участники подробно обсудили историческое наследие Рагузинского, чья деятельность и подписание Буринского трактата в 1727 году заложили основу города. Кяхта впоследствии стала ключевым центром знаменитого Чайного пути, точкой встречи культур и торговых интересов России и Азии.Выступающие подчеркнули, что общее историческое прошлое продолжает служить прочным фундаментом для современных гуманитарных связей между Бурятией и Сербией. Презентация книги стала ярким примером такого сотрудничества в сфере культуры и науки.Отметим, что в 2027 году Кяхта будет отмечать свое 300-летие. Публикация книги и состоявшаяся дискуссия стали первыми в череде мероприятий, приуроченных к этому значимому юбилею. Книга, представленная в Бурятии, позволяет по-новому взглянуть на личность Саввы Рагузинского и оценить вклад основанного им города в историю международных отношений.Фото: пресс-служба правительства Бурятии