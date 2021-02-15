Глава Бурятии наградил артистов театра «Байкал»

Награждение прошло перед началом первого праздничного концерта





14 февраля в Русском драматическом театре в Улан-Удэ состоялся первый праздничный концерт «Сагаалганай уулзалга» бурятского национального театра песни и танца «Байкал». Открывая концерт, глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил всех с праздником Белого месяца и вручил артистам театра награды.

- Поздравляю с новым годом по Восточному календарю. Пусть у нас в этом году все получается, пусть новый год будет лучше, чем прошедший. Он был сложный, но мы справились, мы объединились и вместе преодолели. С таким настроем в новом году, я уверен, мы достигнем большего. Театру «Байкал», нашей гордости, - сегодня особые слова благодарности за то, что мы здесь собрались. Уверен, что мы все получим истинное наслаждение искусством нашего знаменитого театра, - отметил глава Бурятии.





Медалью ордена «Трудовая доблесть» награждена хранитель фондов Театра песни и танца «Байкал», Заслуженная артистка Республики Бурятия Роза Барсукова.





Почетное звание «Заслуженный артист Республики Бурятия» присвоено солисту театра Дондок-Сэрэну Бутидэй, «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» - заведующему художественно-постановочной частью театра Бадмажапу Дармаеву.





Благодарственное письмо Министра культуры России получил режиссер театра, Заслуженный артист РБ Аюр Догданов.Напомним, концерты театра «Байкал» «Сагаалганай уулзалга» проходят в Русском драмтеатре с 14 по 16 февраля.Фото: пресс-служба правительства Бурятии