Игорь Костолевский поблагодарил «бестужевцев» за «Наводнение»

После показа спектакля московские зрители три раза вызывали актеров из Улан-Удэ на поклоны



В Москве 13 апреля на сцене театра «Русская песня» в рамках конкурсной программы российского национального театрального фестиваля «Золотая маска» прошел показ спектакля Сергея Левицкого «Наводнение» (16+) на основе рассказа Евгения Замятина. Президент «Золотой маски», народный артист России Игорь Костолевский после спектакля подошел к артистам из Улан-Удэ и поблагодарил за игру, сообщили в пресс-службе Государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева.



«Актер, который играет главную роль (народный артист Бурятии Олег Петелин – прим. ред.), к сожалению, его сейчас здесь нет, передайте ему слова восхищения и благодарности! Спасибо вам!», – сказал Игорь Костолевский.



«После спектакля нас вызывали «на бис» три раза. Такого не было никогда. В Москве, все-таки, зритель придирчивый, насмотренный. На нашем спектакле зал встал и долго не отпускал нас со сцены. Мы три раза уходили за кулисы и возвращались!», – рассказал заслуженный артист Бурятии Александр Кузнецов.



На показе также присутствовали театральный критик, директор Центра им. Вс.Мейерхольда Елена Ковальская, народная артистка России Клара Новикова, экс-министр культуры Бурятии Тимур Цыбиков, режиссер Павел Зобнин и другие гости.



«Поздравляю, мои дорогие друзья! Спектакль очень хорошо приняли, президент фестиваля Игорь Костолевский был щедр на комплименты, очень хвалил исполнителей главных ролей Лиану Щетилину и Олега Петелина! Спектакль «Наводнение» выдвинут в нескольких номинациях, и это уже большая победа и признание, но мы все же будем держать кулаки за победу!!! Наш театр – вы молодцы! Убедился, что все было не зря!!! Наш сложный тернистый путь дал свои результаты!!!», – поделился впечатлениями после просмотра на своей странице в соцсетях Тимур Цыбиков.



«Еще один спектакль издалека. Потрясающий. Не люблю слово «атмосферный», но он именно такой, на полутонах», «Это было чертовски хорошо. Два часа на одном дыхании, бесконечные мурашки и не оторвать взгляд!», – говорили зрители.



Спектакль «Наводнение» выдвинут на «Золотую маску» в номинации «Драма/ спектакль малой формы». Режиссер и художник спектакля Сергей Левицкий претендует на премию в номинациях «Драма/ работа режиссера» и «Драма/ работа художника». Актриса Лиана Щетилина, исполнившая роль Софьи, – в номинации «Лучшая женская роль». А Наталия Гара, художник по свету, представлена в номинации «Драма/ работа художника по свету».



Поездку на фестиваль финансируют министерство культуры и правительство Бурятии. Лауреаты будут названы на торжественной церемонии вручения премий «Золотая маска», которая пройдет 22 апреля в концертном зале «Зарядье».



Фото: ГРДТ им. Н.А.Бестужева

