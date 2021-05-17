В Улан-Удэ пройдет турнир по шахматам в виде перфоманса

Сильнейшие шахматистки Бурятии будут соревноваться под фортепианные мелодии

В Улан-Удэ 18 мая пройдет импровизированный перформанс, состоящий из женского блиц-турнира по шахматам и концерта-интервенции. Проект «Турнир» представит Бурятский театр оперы и балета совместно с Федерацией шахмат Бурятии. Перфоманс начнется в 15:00 в фойе второго этажа оперного театра. Вход свободный по предварительной записи.Организатором турнира выступит единственный женский международный гроссмейстер по Восточной Сибири и Дальнему Востоку, президент Федерации шахмат Бурятии Инна Ивахинова. В шахматном состязании встретятся сильнейшие шахматистки Бурятии: мастер ФИДЕ Сурэна Самданова, чемпионки СиДФО среди девушек Сойжина Комиссарова и Номина Дармаева, призеры первенств ДФО среди девушек Дарима Саргаева, Виктория Будаева, Мария Хамнуева и другие. В это же время на сцене концертмейстер Саян Манжигеев исполнит три ранних фортепианных сочинения легендарного музыканта-авангардиста Джона Кейджа: «Dream», «Ophelia», «In a Landscape».- При этом на большом экране будет транслироваться шахматный турнир, а картинка происходящего на сцене будет выводиться на экран в фойе. Подобное событие впервые пройдет в Улан-Удэ и будет носить экспериментальный характер, - рассказали в пресс-службе администрации города.Кроме того, о концепции необычного турнира рассказал руководитель проекта, режиссер Владимир Бочаров.- Событие, происходящее в здании театра, уже становится спектаклем. Мы открываем двери между фойе и зрительным залом, создаем некую пористую, проницаемую границу между двумя пространствами. И на этой проницаемой границе будет находиться зритель, пришедший на мероприятие. У турнира есть своя структура, у концерта своя. У каждого действия своя программа и правила. А как эти два автономных мира будут влиять друг на друга - мы пока не знаем. Может, музыка будет раздражать участников турнира, может, дополнять, оттенять, а может, они пройдут параллельно и не пересекутся? – рассуждает Владимир Бочаров.фото: администрация города