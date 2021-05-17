В Улан-Удэ построят памятник врачам, погибшим из-за пандемии

С сегодняшнего дня начинается марафон по сбору средств на строительство



Как сообщают в местном паблике «Весь Улан-Удэ», сегодня стартовал марафон по сбору средств на строительство памятника медицинским работникам. Все неравнодушные жители могут сделать свой вклад в строительство монумента.

- Врачи республики совершили настоящий подвиг. 9 из них отдали свои жизни в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. выполнив свой профессиональный долг до конца. Поэтому, мы все должны понимать значимость увековечивания памяти жертв этих очень сложных не только для города, но и для всей республики дней. Сегодня мы даем старт благотворительной акции по сбору средств для установки памятника медикам, погибшим от Covid-19, – рассказали организаторы благотворительной акции.

Как писал «Номер один», мероприятие организовало представительство движения «Матери России» в Республике Бурятия. Активисты напомнили, что по данным Минздрава Бурятии в республике за год пандемии скончалось девять медиков, заболевших коронавирусом. В скорбном списке значатся следующие имена:

- врач акушер-гинеколог городской поликлиники № 1 Улан-Удэ Людмила Борисовна Цыбикова



- рентген-лаборант больницы «РЖД-Медицина» в г.Северобайкальск Светлана Николаевна Костеренко



- старшая медицинская сестра операционного блока РКБ им. Н.А. Семашко Галина Аркадьевна Атутова



- врач общей практики Кижингинской центральной районной больницы Галина Жамбалдоржиевна Бурхиева



- врач анестезиолог-реаниматолог Кабанской центральной районной больницы Павел Михайлович Душкин



- врач анестезиолог-реаниматолог Республиканского перинатального центра Ардан Базарович Баторов



- анестезиолог-реаниматолог больницы «РЖД-Медицина» в г. Северобайкальск Василий Николаевич Цыренов



- старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Окинской центральной районной больницы Ольга Дугаровна Маланова



- медицинская сестра Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Светлана Николаевна Будаева



Желающие принять участие в благотворительной акции могут направлять средства на реквизиты движения «Матери России» в Республике Бурятия.

Для перевода средств на строительство памятника можно воспользоваться реквизитами:

ИНН 0326548240 Наименование ДВИЖЕНИЕ "МАТЕРИ РОССИИ" В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ.

Номер счета 40703810009160001066 БИК 048142604

Корр. счет 30101810400000000604 Наименование Банка БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНК Адрес ВСП г.Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3б.



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