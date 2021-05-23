В Бурятии впервые пройдут Дни Эрмитажа

Грандиозное культурное событие приурочено к празднованию 100-летия республики



С 26 по 29 мая 2021 года Национальный музей Бурятии при поддержке Министерства культуры Бурятии впервые проводит музейный фестиваль «Дни Эрмитажа в Улан-Удэ».

Одним из главных событий программы станет открытие выставки шедевров из собрания Государственного Эрмитажа «Екатерина Великая», посвященной российской императрице Екатерине II, внесшей значительный вклад в историю развития Восточной Сибири и Забайкалья.



На выставке будут представлены знаменитые живописные работы XVIII века: «Портрет Екатерины II» Федора Степановича Рокотова, «Аллегорическое изображение побед России в войне с Турцией 1768 - 1774 годов» Генриха Бухгольца, «Вид на Дворцовую набережную со Стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге» Иоганна Георга де Майра.



Уникальным экспонатом выставки станет письменный прибор мастера Иоганна Эриксона Фальке, принадлежавший Екатерине II. Серебряный письменный прибор был преподнесен императрице одним из государственных деятелей второй половины XVIII века Иваном Перфильевичем Елагиным. Несомненно, этот набор не раз использовался Екатериной II в работе над государственными бумагами, и с его помощью подписаны указы для страны и многие письма.



Выставка будет работать с 26 мая по 26 июля 2021 года.



В рамках Дней Эрмитажа для всех желающих будут проводиться авторские экскурсии и мастер-классы от научных сотрудников музея. Куратор выставки – Наталья Юрьевна Бахарева, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, прочитает в Эрмитажном лектории серию лекций об истории жизни, личности великой императрицы Екатерины II и ее эпохе.



Гости и жители республики смогут посетить «кинотеатр Эрмитажа», где будут показаны фильмы, рассказывающие об истории создания Эрмитажа, формирования его коллекции основательницей Екатериной Великой, о памятниках одного из крупнейших в мире музея. А также познакомиться с новыми изданиями Государственного Эрмитажа: научными трудами, каталогами коллекций и выставок из «Эрмитажной библиотеки».



В онлайн-режиме пройдет виртуальная встреча волонтеров Эрмитажа и учреждений культуры республики, а также «культурный мост Санкт-Петербург – Улан-Удэ» – презентация проектов Молодежного образовательного центра Эрмитажа.



Для профессиональной аудитории, музейных работников и научного сообщества пройдут мастер-классы реставраторов, где своим опытом поделятся художники-реставраторы Лаборатории научной реставрации фотографических материалов Эрмитажа. Программу дополнит деловой семинар с участием ведущих специалистов Эрмитажа, круглый стол «Восточная Сибирь в эпоху Екатерины Великой» с участием ученых ИМБТ СО РАН, ИГУ и презентация конкурса профессионального мастерства для журналистов и СМИ в сфере культуры «Искусный глагол им. В. Ю. Матвеева».



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