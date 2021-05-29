В Бурятии глава буддистов приказал провести молебен против коронавируса

Общий хурал пройдет в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России

Сегодня в соцсетях Иволгинского дацана появился приказ от XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева.

- В связи с напряжённой эпидобстановкой по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Бурятии приказываю провести в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России хуралы, способствующие прекращению распространения новой волны заболевания, - постановил глава Буддийской Сангхи.

30 мая 2021 года в Согчен дугане Иволгинского дацана состоится хурал "Заhaлай найман ном" – «Восемь исправляющих книг», навпраленный на подавление распространения заболеваемости COVID-19.







Напомним, 22 апреля впервые прошел большой межрелигиозный молебен - тайлаган. За озеро Байкал помолился практически всем миром - участие в молебне приняли религиозные организации из разных стран и разного вероисповедания, в том числе шаманы и буддийские ламы из Бурятии.







фото: pixabay.com, Иволгинский дацан