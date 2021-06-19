В Бурятии регистрируют ДТП с наездами на животных

Причиной аварий часто становятся нарушения правил выпаса скота



В Тункинском районе сотрудники Госавтоинспекции инициировали проведение совещания по вопросам аварийности, связанной с наездами на животных. В прошлом году на дорогах района произошло 18 подобных ДТП, в текущем году уже зарегистрировано одно происшествие по причине ненадлежащего выпаса скота, сообщает МВД по Бурятии.



На встрече с жителями с. Хужиры автоинспекторы напомнили, что бесконтрольный выпас животных может повлечь дорожно-транспортное происшествие, в котором могут пострадать люди. «Находящийся на дороге крупнорогатый скот, особенно в темное время суток, создает аварийные ситуации и угрозу для безопасности участников дорожного движения», - добавили полицейские.



Глава сельского поселения Бато Зарбаев ознакомил владельцев сельскохозяйственных животных с постановлением об организованном выпасе скота на территории поселения и отгоне животных на летние стоянки. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, предупредили граждан об административной ответственности за нарушение правил выпаса скота.



Фото: «Номер один»

