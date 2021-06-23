В Улан-Удэ задержали водителя, сбившего пешехода на «зебре»

После ДТП мужчина бросил машину и сбежал с места происшествия

Сегодня сотрудники ГИБДД задержали водителя, который накануне сбил пешехода на «зебре» и скрылся с места происшествия, оставив автомобиль. ДТП случилось на улице Тобольская.

39-летний горожанин рассказал полицейским, что испугался содеянного, бросил машину, а затем вызвал такси и уехал домой.

Напомним, накануне в 21:40 водитель автомобиля «Тойота Пробокс», следуя по улице Тобольская в районе дома № 73, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 26-летнего пешехода, сообщили в республиканской ГИБДД.

Водитель с места происшествия скрылся. Машина с признаками ДТП была обнаружена на улице Жердева. В результате ДТП пешеход с тяжелыми травмами доставлен в медицинское учреждение.

фото: pixabay.com