В Улан-Удэ разговаривающая по телефону девушка едва не угодила под машину «на зебре»

В последний момент водитель авто успел увернуться от наезда на пешеходном переходе



В столице Бурятии камера видеонаблюдения едва не зафиксировала инцидент. В инстаграм-аккаунте «ГИБДД 03» появилось видео, где на остановке «Телецентр» девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, разговаривая по телефону. На кадрах видно, как проезжающая машина в последний момент свернула в сторону, избежав столкновения. Девушка же продолжила путь и, вероятно, не заметила угрозы.Ситуацию прокомментировали в ГИБДД Бурятии. Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения при пересечении пешеходных переходов.- Помните, что водитель транспортного средства, приближающегося к пешеходному переходу, обязан снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу. С начала года камерами ЦАФАП ГИБДД зафиксировано около 8000 нарушений, - сообщили в ведомстве.Впрочем, в комментариях народ разделился на два лагеря. Одна часть призывает водителей быть внимательнее, другие же отмечают, что пешеходы перед «зеброй» должны убедиться в своей безопасности.- Пешеход должен убедиться, что его жизни ничего не угрожает, - отвечают под аналогичным постом в паблике «Весь Улан-Удэ».- Вы сперва приведите пешеходные переходы в надлежащий вид! Как водитель должен заметить пешехода? Когда они выпрыгивают из-за кустов? Тут девушка виновата! Давайте тоже штрафовать пешехода. Тогда все правильно будет! – пишут там же.- Вот даже в этом случае все пытаются сделать виноватым пешехода. А пешеходы и торопятся быстрее перейти, потому что автомобили наезжают прямо на пятки. Не успеешь порой пройти до конца дороги, а они уже едут. Да порой и дождаться когда они остановятся невозможно. Если ты чуть замедлил, и они стараются проехать. Нет, надо признать что большинство водителей у нас просто отвратительно относятся к пешеходам, - высказался улан-удэнец в «Весь Улан-Удэ».- Она по телефону разговаривала, ей некогда было смотреть. Но, вообще-то, водитель должен автоматически перед пешеходной дорожкой тормозить, - замечают в паблике.фото: скриншот из видео