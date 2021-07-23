В Улан-Удэ произошло ДТП с участием 85-летнего водителя

По словам очевидцев, пенсионер на «Ниссане» не заметил автобус





Вчера днем в Улан-Удэ произошло ДТП на перекрёстке улиц «Кирова» и «Шмидта». Как сообщают в паблике «Аварком кузов-салон», виновником аварии стал 85-летний водитель «Ниссана».

«Водитель «Ниссан Ноут» не заметил автобус «Газель», который ехал по главной дороге. От сильного удара у «Ниссана» сработали подушки безопасности», - сообщили аваркомы.Фото: скриншот видео «Аварком кузов-салон»