В Бурятии подросток угнал автомобиль и врезался в забор, уходя от погони

Парень объяснил, что просто хотел покататься
Вчера ночью в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля в Закаменске. Очевидец сообщил, что злоумышленник вскрыл автомобиль и уехал в центр города. Ориентировка на розыск угнанного автомобиля «ВАЗ» была передана патрульным нарядам.
Вскоре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии заметили угнанный автомобиль и совместно с нарядом ДПС стали блокировать его. Уходя от погони, водитель не справился с управлением и врезался в палисадник во дворе жилого дома.
Росгвардейцы задержали угонщика. К удивлению правоохранителей, им оказался 15-летний подросток. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Задержанного доставили в полицию. Юноша рассказал, что ночью решил покататься и вскрыл отверткой стекло на двери стоявшего во дворе автомобиля. Проникнув внутрь, парень соединил провода, завел машину и поехал в центр города кататься.
Сейчас в отношении подростка возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Фото: «Номер один»
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