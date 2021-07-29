В Бурятии подросток угнал автомобиль и врезался в забор, уходя от погони

Парень объяснил, что просто хотел покататься





Вчера ночью в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля в Закаменске. Очевидец сообщил, что злоумышленник вскрыл автомобиль и уехал в центр города. Ориентировка на розыск угнанного автомобиля «ВАЗ» была передана патрульным нарядам.

Вскоре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии заметили угнанный автомобиль и совместно с нарядом ДПС стали блокировать его. Уходя от погони, водитель не справился с управлением и врезался в палисадник во дворе жилого дома.Росгвардейцы задержали угонщика. К удивлению правоохранителей, им оказался 15-летний подросток. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.Задержанного доставили в полицию. Юноша рассказал, что ночью решил покататься и вскрыл отверткой стекло на двери стоявшего во дворе автомобиля. Проникнув внутрь, парень соединил провода, завел машину и поехал в центр города кататься.Сейчас в отношении подростка возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: «Номер один»