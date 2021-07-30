Задержание полковника шокировало полицейских Бурятии

Коллеги отзываются об Андрее Бардаханове как о принципиальном сотруднике





Телеканал «Россия 1» в программе «Вести. Дежурная часть» показал сюжет о задержании в Иркутске заместителя начальника следственного управления - начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД Бурятии Андрея Бардаханова. Помимо уже общеизвестной информации в сюжете приводят и некоторые подробности громкого дела

Так, журналист сообщает, что Андрей Бардаханов брал взятку не лично, а «координировал мероприятие удаленно».«Как опытный следователь он понимал, что ему лучше не светится на месте. Поэтому вместо себя послал посредника», - сообщает журналист.По его словам, следователи Следственного комитета узнали о планах Андрея Бардаханова заранее, поэтому передача денег, предназначенных для полковника, проходила под оперативным наблюдением.Также автор репортажа намекает, что полковник, бравший взятку за прекращение уголовного дела, «скорее всего, действовал не в одиночку».«По словам бывших оперативников, такие дела, как правило, проворачиваются группой», говорит журналист. В подтверждение этого тезиса приводится комментарий бывшего сотрудника Московского уголовного розыска.«Говорить о том, что единолично какой-то следователь может прекратить уголовное дело и при этом никто другой не будет про это знать, абсолютно не приходится», - утверждает бывший полицейский.Между тем, по информации «Номер один», задержание Андрея Бардаханова шокировало бурятских полицейских. Так, один из сотрудников ведомства на условиях анонимности сообщил, что полковник считался «одним из немногих принципиальных полицейских» и «всегда был готов прийти на помощь коллегам». Также циркулирует информация о том, что, якобы, ранее предпринимались попытки убрать Андрея Бардаханова с занимаемой должности.Напомним, по версии следствия, 27 июля в одной из гостиниц Иркутска заместитель начальника следственного управления МВД получил через посредника взятку в размере 15 млн рублей от адвоката обвиняемого по уголовным делам, расследование которых осуществляет МВД Бурятии.«Подозреваемый задержан на месте преступления. Установлено, что взятка предназначалась за способствование принятию подчиненными должностными лицами решения о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого в мошенничестве и причинении имущественного ущерба», - рассказали в следственном ведомстве.Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении Андрея Бардаханова под стражу.Фото: «Номер один»