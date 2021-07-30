В Улан-Удэ жителей Левого берега продолжают готовить к наводнению

Более 300 горожан прослушали инструктаж по эвакуации в случае стихийного бедствия



В Советском районе продолжается подворовой обход населения. Сотрудники администрации города, соцзащиты и Комитета по социальной и молодежной политике вместе с волонтерами предупреждают местных жителей об угрозе затопления.



- Специалисты провели работу с маломобильными гражданами, волонтеры расклеили информационные листы на основных улицах и перекрестках. Всего было обследовано более 300 граждан, выявлено 39 граждан, нуждающихся в помощи при эвакуации, - рассказали в администрации города.



Как отмечают в ведомстве, для обхода сформировано девять бригад, задействовано пять единиц автотранспорта. Кроме того, совместно с сотрудниками правоохранительных органов проведены беседы с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни - о том, как следует готовиться к паводку, какие защитные меры принимать, и каких правил поведения придерживаться.



- Совместно с Управлением по ЧС производится осмотр низменных территорий, в результате чего выявлена необходимость отсыпки инертным материалом территории от ул. Сельская, 8 до моста «Бегущая лань», в СНТ «Черемушки» на возле дома по ул. 3-я поперечная, 26 требуется проведение берегоукрепительных работ. По ул. Кипрейная завершаются работы по поднятию уровня дороги, - добавили в пресс-службе.



Сейчас для предотвращения затопления ведутся работы по отсыпке насыпи по границе реки до слияния с Селенгой высотой 1,6 м, шириной 4,4 м. Для работы привлечены два подрядчика. Кроме того, с материалом помогает компания «Леруа Мерлен» - строители вывозят грунт с территории их стройки.

В настоящее время в СНТ «Сибиряк» отсыпано 2215 тонн супеси, это 133 машин по 17 куб. В СОНТ «Судостроитель» завершена отсыпка берега 1400 кубометрами бутового камня.





фото: администрация города

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.